برعاية الخارجية.. اليابان والموئل توقعان اتفاقية لدعم الإعمار الحضري وإدارة النفايات في حمص

دمشق-سانا



وقع القائم بأعمال السفارة اليابانية بدمشق أكيهيرو تسوجي ومدير قسم البرامج الإقليمية في برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية “الموئل” باتريك كاناجاسينجام، اليوم الخميس، اتفاقية مشروع إعادة الإعمار الحضري المدمج وتعزيز الإدارة المستدامة للنفايات الصلبة في مدينة حمص، برعاية إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية والمغتربين.



حضر توقيع الاتفاقية في مبنى الوزارة بدمشق، معاون وزير الإدارة المحلية والبيئة لشؤون البيئة يوسف شرف، ورئيس قسم التعاون الأممي في إدارة التعاون الدولي بوزارة ‌‏‌‏الخارجية والمغتربين محمد بطحيش.



ويهدف المشروع الذي تبلغ ميزانيته 9.5 ملايين دولار إلى دعم التعافي الحضري المتكامل في حمص، من خلال إعادة تأهيل ساحة الساعة القديمة واستعادة دورها كمركز اقتصادي واجتماعي، بالتوازي مع تطوير نظام الإدارة المستدامة للنفايات الصلبة في المدينة.



ويتضمن المشروع إعادة تنظيم وتأهيل الأسواق المحيطة بالساعة، وتعزيز قدرات البلدية في التواصل وإدارة الخدمات، وإعادة تأهيل مكب النفايات الرئيسي باستخدام طريقة فوكوكا اليابانية، إضافة إلى تزويد البلدية بآليات ومعدات جمع وترحيل النفايات وصيانتها.



وكانت مديرة إدارة الشؤون الأفروآسيوية وأوقيانوسيا في وزارة الخارجية والمغتربين ندى ‏الأسود، التقت أمس الأربعاء القائم بأعمال السفارة اليابانية، وتم بحث ‏القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.‏



وتعد طريقة “فوكوكا” اليابانية تقنية هندسية لإدارة مطامير النفايات الصلبة تعتمد على نظام المطمر شبه الهوائي لتقليل الانبعاثات وتسريع التحلل، حيث تقوم على شبكة من أنابيب التهوية المضمنة داخل جسم المطمر لزيادة تدفق الهواء وتسريع التحلل البيولوجي للنفايات، كما تحد من تلوث المياه الجوفية والبيئة المحيطة، وتُطيل العمر الافتراضي للمطمر بما لا يقل عن 3 سنوات.