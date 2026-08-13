أسعار النفط تنخفض أكثر من 3% متأثرة بانخفاض الطلب العالمي

نيويورك-سانا

انخفضت أسعار النفط، أكثر من ثلاثة بالمئة خلال جلسة اليوم الخميس، متأثرةً بتقييم المستثمرين لمؤشرات تشير إلى انخفاض الطلب العالمي وارتفاع مخزونات الخام في الولايات المتحدة.

وذكرت رويترز أن العقود الآجلة لخام برنت تراجعت بمقدار 1.93 دولار، أي بنسبة 2.2 بالمئة، لتستقر عند 87.05 دولاراً للبرميل، ما قلص المكاسب التي حققتها على مدى الجلسات الست الماضية.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 1.82 دولار، مسجلاً تراجعاً بنسبة 2.2 بالمئة ليصل إلى 81.45 دولاراً للبرميل، بعد سلسلة ارتفاعات استمرت خمس جلسات متتالية.

وكان خام برنت تراجع في وقت سابق من الجلسة، بنسبة وصلت إلى 3.5 بالمئة، وانخفض خام غرب تكساس الوسيط بنسبة وصلت إلى 3.8 بالمئة.