سوريا.. الاستثمارات تتسارع ومعرض دمشق في قلب الانفتاح الاقتصادي

دمشق-سانا‏

يتسارع مسار الانفتاح الاقتصادي في سوريا مع اتساع الشراكات العربية والدولية في ‌‏قطاعات الطاقة والموانئ والبنية التحتية والصناعة والتكنولوجيا، بالتوازي مع إعادة ‌‏تنظيم البيئة التشريعية والمالية وتخفيف القيود أمام حركة رأس المال.‏

ويأتي معرض دمشق الدولي، بدورته الثالثة والستين المقررة بين 26 آب و4 أيلول، ‌‏تتويجاً لهذا المسار، في حدث اقتصادي يجمع المستثمرين والشركات والفعاليات ‌‏الاقتصادية ويربط فرص الاستثمار بالأسواق الخارجية، دافعاً باتجاه تحويل الاتفاقيات ‌‏واللقاءات إلى شراكات ومشاريع قابلة للتنفيذ.‏

ويكتسب المعرض أهمية خاصة في المرحلة الحالية، إذ يتجاوز مفهوم عرض المنتجات ‌‏إلى منصة اقتصادية تجمع الحكومة وقطاع الأعمال والمستثمرين والشركاء من الأسواق ‌‏الخارجية، وتربط الفرص الاستثمارية بلقاءات مباشرة ومسارات عمل قابلة للمتابعة.‏

وتشارك في الدورة نحو 1000 جهة، فيما يمتد الحضور والمشاركة والتمثيل إلى نحو ‌‏‌‏60 دولة، إلى جانب أكثر من 40 وزارة وهيئة ومؤسسة وجهة رسمية سورية.‏

المعرض.. تتويج لمسار الانفتاح

تأتي الدورة الثالثة والستون استكمالاً لمسار بدأت فيه نتائج الإصلاحات الاقتصادية ‌‏بالظهور في صورة مشاريع واتفاقيات واستثمارات دخل بعضها مراحل التحضير ‏والتنفيذ، فيما يمثل المعرض نقطة تلاق بين الجهات الراغبة بالاستثمار والشركات ‌‏السورية الباحثة عن أسواق وشركاء جدد.‏

وتعزز هذه الوظيفة طبيعة برنامج الدورة، إذ تخصص الأيام من 26 إلى ‌‏28 آب للوفود ‏الرسمية وقطاع الأعمال والمستثمرين والمشاركين المعتمدين، فيما يبدأ ‏استقبال الجمهور ‏العام في 29 آب.‏

ويشهد يوم الافتتاح جلسة وزارية اقتصادية رفيعة المستوى وفعالية “الطريق إلى منتدى ‌‏دمشق الاقتصادي العالمي”، بينما يعمل مركز لقاءات الأعمال ‏B2B‏ وB2G‏ يومياً على ‌‏ربط الشركات والمستثمرين بالوزارات والهيئات والجهات الاقتصادية المختصة.‏

وبذلك، يضع المعرض التواصل الاقتصادي في صلب فعالياته، من خلال السعي إلى ‌‏تحويل الحضور الدولي إلى علاقات تجارية، واللقاءات إلى شراكات، والفرص إلى ‌‏مشاريع قابلة للمتابعة.‏

من الاتفاقيات إلى الاستثمار

ويأتي هذا الحراك مع توسع الاهتمام العربي والدولي بالسوق السورية في قطاعات ‌‏استراتيجية.‏

ويبرز ميناء اللاذقية نموذجاً على انتقال التعاون إلى مرحلة تشغيلية، بعد توقيع اتفاقية مع ‌‏شركة “سي إم إيه سي جي إم” الفرنسية لإدارة وتشغيل محطة الحاويات لمدة 30 عاماً، ‌‏مع استثمارات مخصصة لتطوير البنية التحتية والمعدات والأرصفة وأنظمة التشغيل.‏

وفي قطاع الطاقة، وقعت الشركة السورية للبترول في أيار الماضي مذكرة تفاهم مع ‌‏‌‏”كونوكو فيليبس” الأمريكية و”توتال إنيرجيز” الفرنسية و”قطر للطاقة” لاستكشاف النفط ‌‏والغاز في المياه الإقليمية السورية، بما يشمل الدراسات الفنية وإعداد برنامج العمل ‌‏وصياغة عقد الاستكشاف.‏

وتتنوع هذه الشراكات بين مشاريع دخلت المراحل التنفيذية واتفاقيات ومذكرات تفاهم ‌‏ودراسات تمهيدية، بما يعكس اتساع نطاق القطاعات والدول والشركات المهتمة بالسوق ‌‏السورية.‏

إصلاحات تفتح الطريق أمام رأس المال

ويترافق ذلك مع إجراءات لإعادة تنظيم البيئة الاستثمارية وتبسيط الإجراءات أمام قطاع ‌‏الأعمال، بالتوازي مع رفع العقوبات والقيود التي أثرت خلال السنوات الماضية في ‌‏التمويل والتحويلات والخدمات المصرفية والتجارة والتأمين.‏

وأتاح المرسوم رقم 114 لعام 2025 تملك المستثمر الأجنبي للمشاريع بنسبة تصل إلى ‌‏‌‏100 بالمئة، فيما حددت التعليمات التنفيذية لقانون الاستثمار الحوافز والمزايا وإجراءات ‌‏منح إجازات الاستثمار وحقوق المستثمر والتزاماته وآليات تسوية النزاعات، بالتوازي مع ‌‏تفعيل نظام النافذة الواحدة وتبسيط إجراءات تأسيس الشركات.‏

وانعكس تحسن البيئة الاقتصادية أيضاً على النشاط المحلي، إذ سجلت سوريا، خلال ‌‏النصف الأول من عام 2026، أكثر من 10500 شركة وسجل تجاري جديد، وفق ‌‏وزارة الاقتصاد والصناعة.‏

وفي أحدث تقييم له، أكد صندوق النقد الدولي، في 4 آب الجاري، أن الاقتصاد السوري ‌‏يشهد تعافياً متزايداً، متوقعاً أن يتجاوز النمو 10 بالمئة خلال عام 2026، مدفوعاً ‌‏بتحسن الزراعة وإنتاج النفط والغاز وإمدادات الكهرباء ونمو التجارة والخدمات، إلى ‌‏جانب عودة اللاجئين وزيادة أعداد الزوار والإنفاق الحكومي. ‏

رفع العقوبات.. فتح قنوات الاستثمار

ويشكل رفع العقوبات الأمريكية والأوروبية تحولاً مهماً في البيئة الاستثمارية السورية، إذ ‌‏ارتبطت القيود، التي فُرضت إثر سياسات النظام البائد، بالتجارة والتمويل والتحويلات ‌‏والخدمات المصرفية والتأمين والتعامل مع المؤسسات الدولية، ما حد من قدرة الشركات ‌‏الأجنبية على دراسة المشاريع وتمويلها وتنفيذها.‏

وفي 13 تموز 2026، انطلقت في دمشق فعاليات منتدى الأعمال السوري–الأمريكي ‌‏الأول، الذي بحث أجندة الإصلاح الاقتصادي والفرص الاستثمارية ومسارات الوصول ‌‏إلى التمويل.‏

وقال نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي جاكوب ماكغي، خلال المنتدى، إن شركات ‌‏أمريكية تستكشف فرص الاستثمار في سوريا، مشيراً إلى العمل مع الحكومة السورية ‌‏لتسهيل اندماج سوريا في النظام المالي العالمي، وتوفير حلول مصرفية وبيئة تنظيمية ‌‏واضحة تدعم الاستثمار والتبادل التجاري.‏

وتضيف هذه الخطوة بعداً جديداً لمسار الانفتاح، مع انتقال الاهتمام من رفع القيود إلى ‌‏بناء قنوات عملية تتيح للشركات الدولية الوصول إلى السوق السورية ودراسة فرص ‌‏الاستثمار فيها.‏

الخليج.. اتساع قاعدة الشراكات

ويُظهر الحضور الخليجي أحد أوجه اتساع قاعدة الانفتاح الاقتصادي، مع شراكات ‌‏وفرص استثمارية سعودية وإماراتية وقطرية في قطاعات متعددة.‏

فمع السعودية، شملت فرص التعاون قطاعات الزراعة وأنظمة الري والصناعات ‌‏المرتبطة بالسجيل الزيتي والأسمدة والقطن، فيما وقعت المؤسسة العامة للجيولوجيا ‌‏والثروة المعدنية مذكرة تفاهم مع شركة “سامي روك” السعودية لإطلاق مشروع ‌‏لاستخدام السجيل الزيتي في إنتاج سماد ثنائي الأمونيا الفوسفاتي (‏DAP‏).‏

وشهدت العلاقات الاقتصادية السورية-الإماراتية دفعاً جديداً مع انعقاد المنتدى الاستثماري ‌‏السوري-الإماراتي الأول في دمشق، وما تبعه من متابعة للفرص والمشاريع المنبثقة عنه، ‌‏بينما حضرت قطر في قطاع الطاقة من خلال مذكرة التفاهم الخاصة باستكشاف النفط ‌‏والغاز.‏

ويمنح تنوع الشركاء والقطاعات الاقتصاد السوري قاعدة أوسع لتطوير العلاقات ‌‏التجارية والاستثمارية، ويفتح المجال أمام انتقال التعاون من الاتفاقيات إلى مشاريع ‌‏إنتاجية وخدمية.‏

المنتج السوري أمام الأسواق

ويوازي جذب الاستثمارات هدفٌ آخر يتمثل في دعم الإنتاج المحلي وفتح الأسواق ‌‏الخارجية أمام الشركات السورية.‏

ويتيح المعرض للشركات والمنتجين عرض منتجاتهم أمام وفود ومشترين وشركاء من ‌‏دول متعددة، وبناء علاقات توريد وتصدير، والتعرف إلى متطلبات الأسواق الخارجية، ‌‏فيما تمنح لقاءات الأعمال الشركات السورية فرصة لبحث شراكات صناعية وتقنية ‌‏وتجارية مباشرة.‏

وتشمل المشاركة قطاعات الصناعة والزراعة والغذاء والتكنولوجيا والخدمات والحرف، ‌‏مع مشاركة نحو 120 حرفياً سورياً، بما يوسع قاعدة المستفيدين من الحضور الدولي ‌‏للمعرض.‏

اقتصادي سعودي: سوريا تمتلك مقومات التحول إلى بيئة استثمارية واعدة ‏

ويرى عضو الجمعية السعودية للاقتصاد عبد الله أحمد المغلوث، في تصريح لـ سانا، أن ‌‏الاهتمام الإقليمي والدولي بسوريا يشهد تحولاً من التركيز على ملفات الحرب والأمن إلى ‌‏الاستثمار والطاقة وإعادة الإعمار والربط التجاري والنقل الإقليمي، معتبراً أن الموقع ‌‏الجغرافي السوري والموارد الطبيعية وفرص إعادة الإعمار تمنح البلاد مقومات مهمة ‌‏لتكون بيئة استثمارية واعدة.‏

ويشير المغلوث إلى أهمية مواصلة تحديث القوانين والتشريعات الاقتصادية، وتعزيز ‌‏المؤسسات القادرة على إدارة الاقتصاد، وتوفير إطار تشريعي وأمني يتيح الاستثمار ‌‏وممارسة الأعمال، معتبراً أن مستقبل الاقتصاد السوري يرتبط بقدرة الدولة على بناء ‌‏الثقة وتحويل الفرص المتاحة إلى نمو مستدام.‏

ويؤكد الاقتصادي السعودي أن الاستقرار السياسي والأمني وسيادة القانون تشكل عوامل ‌‏حاسمة في قرارات المستثمرين، بالتوازي مع تحقيق توازن بين الانفتاح الاقتصادي ‌‏وحماية الإنتاج المحلي.‏

من الحضور إلى النتائج

وتضع الدورة الثالثة والستون لمعرض دمشق الدولي هذه المعادلة أمام اختبار عملي، من ‌‏خلال الجمع بين الحضور الدولي والفرص الاستثمارية والمنتج المحلي ولقاءات الأعمال.‏

وتبرز أهمية الدورة في قدرتها على تحويل هذا الحضور إلى نتائج اقتصادية ملموسة، ‌‏من خلال العقود ومذكرات التفاهم والفرص الاستثمارية والتجارية التي تنتقل من مرحلة ‌‏التعارف والبحث إلى مرحلة الدراسة والتفاوض والتنفيذ. ‏

وهنا تتجاوز أهمية المعرض أيامه العشرة، إذ يمكن للنتائج التي تخرج منه أن تؤسس ‌‏لعلاقات تجارية واستثمارية أكثر انتظاماً، تدعم حضور الشركات السورية في الأسواق ‌‏الخارجية، وتمنح المستثمرين فرصة مباشرة للتعرف إلى السوق والجهات والمؤسسات ‌‏والقطاعات المتاحة.‏

وبالتزامن مع دخول مشاريع استثمارية إلى مراحل التنفيذ والتحضير، واتساع قنوات ‌‏التعاون العربي والدولي، يفتح معرض دمشق الدولي أمام سوريا مرحلة جديدة من ‌‏الحضور الاقتصادي، لتشرق من جديد بفرصها الاستثمارية ومنتجاتها وشراكاتها، ‌‏وتستعيد حضورها في الأسواق الإقليمية والدولية.‏