تراجع مؤشرات الأسهم الأمريكية مع ترقب التطورات في الشرق الأوسط

photo 2026 06 09 00 41 17 860x573 1 1 تراجع مؤشرات الأسهم الأمريكية مع ترقب التطورات في الشرق الأوسط

نيويورك-سانا

أغلقت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية على انخفاض في ختام تعاملات اليوم الخميس، متخلية عن جزء من المكاسب التي حققتها في بداية الأسبوع، في ظل ترقب المستثمرين نتائج أعمال الشركات، وتقييمهم لاحتمالات إحراز تقدم في المحادثات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران، وما قد يترتب عليها من انعكاسات على الأسواق العالمية.

وذكرت رويترز أن مؤشر داو جونز الصناعي هبط عند الإغلاق بمقدار 453.64 نقطة، بما يعادل 0.83 بالمئة، ليغلق عند 53895.48 نقطة، فيما تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 13.56 نقطة، أو 0.18 بالمئة، مسجلاً 7709.99 نقاط.

كما انخفض مؤشر ناسداك المجمع بمقدار 10.99 نقاط، أو 0.04 بالمئة، ليغلق عند 26352.45 نقطة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أمس الأربعاء، أن الولايات ‏المتحدة تجري “محادثات جيدة جداً”، وأنه يفضل التوصل إلى اتفاق مع ‏طهران.‎

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