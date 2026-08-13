بيشكتاش التركي يعلن رسمياً التعاقد مع المهاجم الصربي فلاهوفيتش

أنقرة-سانا
أعلن نادي بيشكتاش التركي لكرة القدم، اليوم الخميس، تعاقده رسمياً مع المهاجم الصربي دوشان فلاهوفيتش لمدة ثلاثة مواسم، في إطار تعزيز صفوف الفريق، ولا سيما خط الهجوم.
وأوضح النادي في بيان أن فلاهوفيتش، البالغ 26 عاماً، سيتقاضى 7.5 ملايين يورو سنوياً.
وحظي الدولي الصربي باستقبال جماهيري حاشد لدى وصوله إلى إسطنبول، حيث سيلعب إلى جانب البلجيكي لياندرو تروسار، المنضم إلى الفريق قادماً من آرسنال.
وقال فلاهوفيتش لدى وصوله: “نريد أن نكون أبطالاً”.
وتشهد فترة الانتقالات الصيفية نشاطاً ملحوظاً للأندية التركية، التي عززت صفوفها بعدد من أبرز اللاعبين، استعداداً للمنافسة في البطولات المحلية والأوروبية.