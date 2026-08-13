بيشكتاش التركي يعلن رسمياً التعاقد مع المهاجم الصربي فلاهوفيتش

Untitled 2 6 بيشكتاش التركي يعلن رسمياً التعاقد مع المهاجم الصربي فلاهوفيتش

أنقرة-‏سانا

أعلن نادي بيشكتاش التركي لكرة القدم، اليوم الخميس، تعاقده رسمياً مع المهاجم الصربي ‏دوشان فلاهوفيتش لمدة ثلاثة مواسم، في إطار تعزيز صفوف الفريق، ولا سيما خط ‏الهجوم.

وأوضح النادي في بيان أن فلاهوفيتش، البالغ 26 عاماً، سيتقاضى 7.5 ملايين يورو ‏سنوياً.

وحظي الدولي الصربي باستقبال جماهيري حاشد لدى وصوله إلى إسطنبول، حيث ‏سيلعب إلى جانب البلجيكي لياندرو تروسار، المنضم إلى الفريق قادماً من آرسنال.

وقال فلاهوفيتش لدى وصوله: “نريد أن نكون أبطالاً”.

وتشهد فترة الانتقالات الصيفية نشاطاً ملحوظاً للأندية التركية، التي عززت صفوفها بعدد ‏من أبرز اللاعبين، استعداداً للمنافسة في البطولات المحلية والأوروبية.

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