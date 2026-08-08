ارتفاع أسعار النفط بنسبة 1.3 بالمئة

photo 2026 08 08 05 27 15 ارتفاع أسعار النفط بنسبة 1.3 بالمئة

 هيوستن-سانا
 
ارتفعت أسعار النفط في ختام تعاملات أمس الجمعة، بمقدار 1.06 دولار لتصل إلى 83.55 دولاراً للبرميل.
 
وذكرت وكالة رويترز أن العقود الآجلة لخام برنت ارتفعت عند التسوية بمقدار 1.06 دولار، بما يعادل 1.3 بالمئة، لتصل إلى 83.55 دولاراً للبرميل، فيما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 89 سنتاً، أو 1.15 بالمئة، لتبلغ 78.18 دولاراً للبرميل.
 
وسجلت أسعار النفط خلال اليومين الماضيين مكاسب تجاوزت 3 بالمئة، حيث استعاد “خام برنت” زخمه خلال اليومين الماضيين متجاوزاً مستوى 80 دولاراً للبرميل، بعد انخفاضه إلى ما دون هذا المستوى في وقت سابق.
 

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