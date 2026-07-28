مؤشر نيكي يسجل أدنى مستوى إغلاق في أكثر من شهرين وسط بيع لأسهم الرقائق

طوكيو-سانا



انخفض المؤشر نيكي الياباني اليوم الثلاثاء مسجلاً أدنى مستوى إغلاق في أكثر من شهرين، مع هبوط أسهم الشركات المرتبطة بالرقائق الإلكترونية على غرار نظيراتها الأمريكية قبل إعلان نتائج شركات التكنولوجيا الكبرى.



وذكرت وكالة “رويترز”، أن المؤشر نيكي تراجع 3.95 ‌بالمئة إلى 62364.92 نقطة، وهو أدنى مستوى إغلاق له منذ 21 أيار، ونزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 2.52 بالمئة إلى 3963.59 نقطة.



وخسر سهم إنفيديا 4.9 بالمئة الليلة الماضية، وهبط مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات 2.2 بالمئة مع استمرار موجة البيع الأحدث، وانخفض المؤشر 21 بالمئة عن أعلى مستوى له عند الإغلاق في 22 حزيران، لكنه ارتفع 63 بالمئة في عام 2026.



وهبط المؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية بأكثر من 10 بالمئة اليوم الثلاثاء.



وتأثرت تحركات المؤشر نيكي بشكل كبير بالمؤشر كوسبي، الذي يغلب عليه قطاع التكنولوجيا، ومؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات في الولايات المتحدة.

وتراجع سهم كيوكسيا لتصنيع رقائق الذاكرة 18.33 بالمئة ‌بالحد ⁠الأدنى اليومي إلى 44550 نقطة، وانخفض سهما أدفانتست لتصنيع معدات اختبار الرقائق وطوكيو إلكترون لصناعة معدات تصنيع الرقائق بأكثر من 10 بالمئة لكل منهما.



وانخفض المؤشر نيكي بأكثر من 14 بالمئة منذ أن وصل إلى أعلى مستوى له في منتصف حزيران مع تأثر أسهم الشركات المحلية المرتبطة برقائق الذاكرة سلباً ⁠بالمخاوف بشأن الإنفاق المكثف لشركات التكنولوجيا العالمية على الذكاء الاصطناعي.



وحوّل المستثمرون أموالهم إلى أسهم القيمة، مثل أسهم البنوك، التي كانت تشهد ارتفاعاً على خلفية التوقعات بأن بنك اليابان سيرفع أسعار الفائدة في وقت مبكر.



ومن بين أكثر من 1500 سهم متداول في السوق الرئيسية لبورصة طوكيو، ارتفع 30 بالمئة، وانخفض 67 بالمئة، واستقر واحداً بالمئة.