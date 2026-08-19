أسعار النفط تغلق عند أعلى مستوياتها في أربعة أسابيع

واشنطن-سانا
أغلقت أسعار النفط تعاملات اليوم الأربعاء على ارتفاع، مسجلة مستويات هي الأعلى في نحو أربعة أسابيع، مدفوعة بمخاوف من تصاعد التوترات في الشرق الأوسط واستمرار بطء حركة الملاحة عبر مضيق هرمز.
وذكرت وكالة رويترز أن العقود الآجلة لخام برنت ارتفعت 60 سنتاً، بما يعادل 0.7 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 91.62 دولاراً للبرميل، فيما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 89 سنتاً، أو نحو 1.1 بالمئة، إلى 85.83 دولاراً للبرميل.
وفي الولايات المتحدة، أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة ارتفاع مخزونات النفط الخام بمقدار 4.4 ملايين برميل خلال الأسبوع الماضي، لتصل إلى 428.8 مليون برميل، ما حدّ من المخاوف المرتبطة بشح الإمدادات، كما ارتفع معدل تشغيل مصافي التكرير نقطة مئوية واحدة إلى 97.2 بالمئة.
وجاء ارتفاع الأسعار وسط مخاوف من اتساع نطاق التوترات في المنطقة، عقب إعلان الإمارات تعليق جميع المعاملات المالية والاقتصادية مع إيران، بالتزامن مع استمرار بطء حركة الملاحة عبر مضيق هرمز.
وفي جانب الإمدادات، تراجعت شحنات النفط من الموانئ الغربية الروسية إلى نحو 2.3 مليون برميل يومياً خلال النصف الأول من آب الجاري، بانخفاض 15 بالمئة عن خطة التحميل الأولية، نتيجة اضطرابات في ميناء نوفوروسيسك على البحر الأسود.
وتبقى تطورات الملاحة عبر مضيق هرمز والتوترات الإقليمية من أبرز العوامل المؤثرة في حركة أسعار النفط، وسط تحذيرات من احتمال عودة الأسعار إلى مستويات تتجاوز 100 دولار للبرميل في حال تصاعد المخاطر وتعطل الإمدادات.