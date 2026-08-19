أسعار النفط تغلق عند أعلى مستوياتها في أربعة أسابيع

واشنطن-سانا‏

أغلقت أسعار النفط تعاملات اليوم الأربعاء على ارتفاع، مسجلة مستويات هي الأعلى في نحو أربعة أسابيع، مدفوعة بمخاوف ‏من تصاعد التوترات في الشرق الأوسط واستمرار بطء حركة الملاحة عبر مضيق هرمز.‏

وذكرت وكالة رويترز أن العقود الآجلة لخام برنت ارتفعت 60 سنتاً، بما يعادل 0.7 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 91.62 دولاراً ‏للبرميل، فيما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 89 سنتاً، أو نحو 1.1 بالمئة، إلى 85.83 دولاراً ‏للبرميل.‏

وفي الولايات المتحدة، أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة ارتفاع مخزونات النفط الخام بمقدار 4.4 ملايين برميل خلال ‏الأسبوع الماضي، لتصل إلى 428.8 مليون برميل، ما حدّ من المخاوف المرتبطة بشح الإمدادات، كما ارتفع معدل تشغيل ‏مصافي التكرير نقطة مئوية واحدة إلى 97.2 بالمئة.

وجاء ارتفاع الأسعار وسط مخاوف من اتساع نطاق التوترات في المنطقة، عقب إعلان الإمارات تعليق جميع المعاملات المالية ‏والاقتصادية مع إيران، بالتزامن مع استمرار بطء حركة الملاحة عبر مضيق هرمز.

وفي جانب الإمدادات، تراجعت شحنات النفط من الموانئ الغربية الروسية إلى نحو 2.3 مليون برميل يومياً خلال النصف ‏الأول من آب الجاري، بانخفاض 15 بالمئة عن خطة التحميل الأولية، نتيجة اضطرابات في ميناء نوفوروسيسك على البحر ‏الأسود.‏

وتبقى تطورات الملاحة عبر مضيق هرمز والتوترات الإقليمية من أبرز العوامل المؤثرة في حركة أسعار النفط، وسط ‏تحذيرات من احتمال عودة الأسعار إلى مستويات تتجاوز 100 دولار للبرميل في حال تصاعد المخاطر وتعطل الإمدادات.‏