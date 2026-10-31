الطاقة: استمرار تمرير 900 م³/ثا من سدود الفرات حتى 10 تشرين الثاني المقبل

دمشق-سانا
أعلنت وزارة الطاقة استمرار تمرير كميات المياه من سدود الفرات بمعدل 900 م³/ثا، دون أي تغيير على كميات الإطلاقات المعتمدة منذ منتصف شهر تشرين الأول الجاري، وذلك حتى تاريخ 10 تشرين الثاني المقبل.
وأوضحت الوزارة، في منشور لها على قناتها بالتلغرام اليوم السبت، أن تقييم الوضع المائي سيجري لاحقاً، وذلك وفقاً لكميات المياه الواردة من الجانب التركي، مشيرةً إلى أن الفراغ التخزيني المتاح في سدود الفرات يبلغ حالياً نحو ملياري متر مكعب.
ولفتت الوزارة إلى أن كوادر المؤسسة العامة لسد الفرات يواصلون مراقبة الوارد المائي وتغير منسوبات بحيرات الفرات على مدار الساعة، وذلك بالتنسيق الكامل مع مديريات الموارد المائية وغرف الطوارئ في محافظتي الرقة ودير الزور.
وكانت وزارة الطاقة أعلنت في 14 تشرين الأول الجاري، أن المؤسسة العامة لسد الفرات ستقوم بتخفيض كميات المياه الممررة من سدود نهر الفرات من 1200 متر مكعب في الثانية إلى 900 متر مكعب في الثانية، بدءاً من 15 من الشهر نفسه.