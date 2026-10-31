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الطاقة: استمرار تمرير 900 م³/ثا من سدود الفرات حتى 10 تشرين الثاني المقبل

photo 2026 10 14 16 20 04 الطاقة: استمرار تمرير 900 م³/ثا من سدود الفرات حتى 10 تشرين الثاني المقبل
سد الفرات-الرقة-أرشيف سانا

دمشق-سانا

أعلنت وزارة الطاقة استمرار تمرير كميات المياه من سدود الفرات بمعدل 900 م³/ثا، دون أي ‏تغيير على كميات الإطلاقات المعتمدة منذ منتصف شهر تشرين الأول الجاري، وذلك حتى ‏تاريخ 10 تشرين الثاني المقبل.‏

وأوضحت الوزارة، في منشور لها على قناتها بالتلغرام اليوم السبت، أن تقييم الوضع المائي ‏سيجري لاحقاً، وذلك وفقاً لكميات المياه الواردة من الجانب التركي، مشيرةً إلى أن الفراغ ‏التخزيني المتاح في سدود الفرات يبلغ حالياً نحو ملياري متر مكعب.‏

ولفتت الوزارة إلى أن كوادر المؤسسة العامة لسد الفرات يواصلون مراقبة الوارد المائي وتغير ‏منسوبات بحيرات الفرات على مدار الساعة، وذلك بالتنسيق الكامل مع مديريات الموارد المائية ‏وغرف الطوارئ في محافظتي الرقة ودير الزور.‏
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وكانت وزارة الطاقة أعلنت في 14 تشرين الأول الجاري، أن المؤسسة العامة لسد الفرات ‌‏ستقوم بتخفيض كميات المياه الممررة من سدود نهر الفرات من 1200 ‏متر مكعب في الثانية إلى ‌‏900 متر مكعب في الثانية، بدءاً من 15 من الشهر نفسه.‏

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