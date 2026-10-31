هزة أرضية بقوة 3.8 درجات على الحدود السورية العراقية

دمشق-سانا
سجلت محطات الرصد الزلزالي التابعة للمركز الوطني للزلازل في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، عند الساعة 3:51 من عصر اليوم السبت بالتوقيت المحلي لمدينة دمشق، هزة أرضية بلغت قوتها 3.8 درجات على مقياس ريختر.
وأوضح المركز في منشور عبر صفحته على التلغرام اليوم السبت، أن مركز الهزة وقع على الحدود السورية العراقية (شمال غرب الموصل)، وبلغ عمقها نحو 5 كيلومترات، مشيراً إلى أن الهزة تعتبر ضمن النشاط الطبيعي، حيث تقع على منظومة صدوع سنجار- عبد العزيز.
وفي الرابع من الشهر الجاري سجلت محطات الرصد الزلزالي في المركز الوطني للزلازل 5 هزات أرضية رئيسة، جميعها في جنوب تركيا، وشعر بها السكان في الشمال السوري.