هزة أرضية بقوة 3.8 درجات على الحدود السورية العراقية

دمشق-سانا‏

سجلت محطات الرصد الزلزالي التابعة للمركز الوطني للزلازل في وزارة الطوارئ ‏وإدارة الكوارث، عند الساعة 3:51 من عصر اليوم السبت بالتوقيت المحلي لمدينة ‏دمشق، هزة أرضية بلغت قوتها 3.8 درجات على مقياس ريختر.‏

وأوضح المركز في منشور عبر صفحته على التلغرام اليوم السبت، أن مركز الهزة وقع ‏على الحدود السورية العراقية (شمال غرب الموصل)، وبلغ عمقها نحو 5 كيلومترات، ‏مشيراً إلى أن الهزة تعتبر ضمن النشاط الطبيعي، حيث تقع على منظومة صدوع سنجار- ‏عبد العزيز.‏

وفي الرابع من الشهر الجاري سجلت محطات الرصد الزلزالي في المركز الوطني ‏للزلازل 5 هزات أرضية رئيسة، جميعها في جنوب تركيا، وشعر بها السكان في ‏الشمال السوري.‏