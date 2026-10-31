فجوة تمويلية بقيمة 1.45 تريليون دولار تضع سوق الدين الأمريكي أمام اختبار صعب

واشنطن-سانا‏

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حذر محللو بنك جي بي مورغان الأمريكي من اتساع الفجوة بين احتياجات التمويل ‏الحكومية الأمريكية والطلب المتوقع على سندات الخزانة، مع اقتراب السنة المالية ‌‏2027، في ظل استمرار العجز المالي المرتفع وتزايد استحقاقات الديون الحكومية.‏

وتشير تقديرات البنك التي نشرتها شبكة “سي إن إن” الإخبارية إلى أن أحجام مزادات ‏السندات الحالية قد لا تكون كافية لتغطية احتياجات الاقتراض المستقبلية، بينما أظهرت ‏تقديرات متعاملين رئيسيين في السوق احتمال ظهور فجوة تمويلية تصل إلى 1.45 ‏تريليون دولار خلال العامين الماليين 2027 و2028 إذا استمرت وتيرة الإصدارات ‏الحالية دون تغيير.‏

ويأتي ذلك بالتزامن مع مواصلة الاحتياطي الفيدرالي تقليص حيازاته من سندات الخزانة ‏ضمن سياسة التشديد الكمي، ما يقلل من حجم الطلب الذي كان يوفره البنك المركزي، ‏ويزيد العبء على المستثمرين من القطاع الخاص لتمويل الدين الحكومي.‏

ويرى محللون أن اتساع الفجوة التمويلية قد يدفع وزارة الخزانة الأمريكية إلى زيادة ‏أحجام الإصدارات أو رفع العوائد لجذب المستثمرين، وهو ما قد يؤدي إلى ارتفاع تكلفة ‏خدمة الدين وانعكاسات أوسع على أسعار الفائدة في الاقتصاد الأمريكي.‏

وتشهد الولايات المتحدة ارتفاعاً مستمراً في مستويات الدين العام والعجز المالي خلال ‏السنوات الأخيرة، ما يفرض على وزارة الخزانة إصدار كميات كبيرة من السندات لتمويل ‏الإنفاق الحكومي وإعادة تمويل الديون المستحقة. ‏