تنظيم ضبط بحق معصرة زيتون في ريف صافيتا لمخالفاتٍ تموينية

طرطوس-سانا



نظّمت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظتي طرطوس واللاذقية اليوم الخميس، ضبطاً تموينياً بحق معصرة زيتون في ريف صافيتا، نظراً لمخالفتها التعليمات التموينية من خلال التلاعب بمسارات التشغيل، بما يُشكل حالة غشٍ وغبنٍ بحق المستهلك.



وأوضح مدير المديرية عبد الوهاب السفر في تصريح لـ سانا أن ضبط المخالفة جاء خلال جولةٍ رقابية شارك فيها معاون مدير المديرية اسماعيل زعيم، ورئيس شعبة تموين صافيتا المهندس شادي خضر، وتضمنت متابعة الالتزام بالتسعيرة المحددة، وإعلان أجور العصر، والتحقق من شروط النظافة والسلامة الصحية.



وبين السفر أن الدورية اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وسحبت عيناتٍ من مادة العرجوم ومياه الجفت لإجراء الاختبارات اللازمة، مؤكداً استمرار جولات المديرية الرقابية على معاصر الزيتون في المحافظة، للتحقق من التزامها بالقوانين والأنظمة النافذة وحماية حقوق المزارعين والمستهلكين.



وتأتي هذه الجولة في إطار متابعة التزام معاصر الزيتون بالتعليمات الناظمة، وذلك بعد أن نظمت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بطرطوس في 30 من شهر أيلول الماضي لقاءً توعوياً لأصحاب معاصر الزيتون، بهدف التعريف بالتعليمات والاشتراطات الواجب الالتزام بها خلال موسم العصر، بما يضمن جودة وسلامة زيت الزيتون وحماية حقوق المستهلك.