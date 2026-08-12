الوكالة الدولية للطاقة تخفض مجدداً توقعات الطلب على النفط مع استمرار إغلاق هرمز

باريس-سانا

قلّصت وكالة الطاقة الدولية بشكل حاد اليوم الأربعاء، توقعاتها للطلب العالمي على النفط هذا العام، في ظل استمرار تراجع الإمدادات بسبب إغلاق مضيق هرمز وارتفاع الأسعار الذي يحدّ من إقبال المشترين.

ونقلت وكالة فرانس برس عن الوكالة قولها: “إن استمرار إغلاق مضيق هرمز وارتفاع أسعار الوقود يواصلان الضغط على استهلاك النفط”، موضحة أنه ورغم إعلان وقف إطلاق النار وتكرار الحديث عن قرب التوصل إلى اتفاق لإعادة فتح المضيق، لا يُسمح سوى لعدد محدود من السفن بالمرور، ما يؤدي إلى تقلبات حادة في أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وتوقعت الوكالة انخفاضاً سنوياً في الطلب بمقدار 1,6 مليون برميل يومياً، في حين كانت تقديراتها السابقة في تموز الماضي تشير إلى تراجع قدره مليون برميل يومياً.

وظلت أسعار النفط الخام أعلى بكثير من مستوياتها قبل اندلاع الحرب في الشرق الأوسط أواخر شباط الماضي، مع تضرر منشآت نفطية في عدد من دول الخليج، وإغلاق إيران لمضيق هرمز بشكل شبه كامل أمام حركة ناقلات النفط وسفن الشحن، علماً أن نحو خُمس إمدادات النفط العالمية تمر عبره عادة.

ومن المتوقع حالياً أن يبلغ حجم الاستهلاك العالمي للنفط في عام 2026 نحو 103,29 ملايين برميل يومياً، بعدما كانت التقديرات السابقة تتوقع استهلاك 103,46 ملايين برميل يومياً الشهر الماضي.

وقالت الوكالة: إن الإمدادات العالمية ارتفعت بمقدار 2,4 مليون برميل يومياً في تموز لتصل إلى 101,5 مليون برميل يومياً، لكنها ظلت أقل بمقدار 6,3 ملايين برميل يومياً مقارنة بالعام السابق ،مشيرة إلى أنّ “تجدد الأعمال العدائية والاضطرابات البحرية في تموز وأوائل آب قوّضا جهود التعافي”.