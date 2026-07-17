ناقلة نفط كورية جنوبية تعبر البحر الأحمر للمرة الرابعة عشرة بعد إغلاق مضيق هرمز

سيئول-سانا

عبرت ناقلة نفط كورية جنوبية مسار البحر الأحمر البديل لمضيق هرمز، المغلق فعلياً منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط، وهي في طريقها إلى كوريا الجنوبية.

ونقلت وكالة كوريا الجنوبية للأنباء “يونهاب” عن وزارة المحيطات والثروة السمكية قولها اليوم الجمعة: إن ناقلة نفط خام كورية جنوبية نجحت في عبور البحر الأحمر بأمان، وتتجه حالياً إلى البلاد.

وأوضحت الوزارة أن هذه الناقلة تعد الرابعة عشرة التي تعبر البحر الأحمر منذ إغلاق مضيق هرمز أواخر شباط الماضي، مشيرة إلى أنها كانت تحمل شحنة من النفط الخام من ميناء ينبع في المملكة العربية السعودية.

وقالت: إن ناقلات النفط الكورية الجنوبية التي عبرت البحر الأحمر تصل تباعاً إلى الموانئ الكورية وتفرغ حمولاتها من النفط الخام.

وأكدت حكومة كوريا الجنوبية أن استخدام مسار البحر الأحمر يمثل، في ظل استمرار حالة عدم الاستقرار في مضيق هرمز، الخيار الأكثر واقعية لضمان استمرار إمدادات النفط الخام.