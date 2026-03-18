رقابة مشددة على مخابز تدمر والقريتين بريف حمص

حمص-سانا

كثفت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حمص جولاتها الرقابية على المخابز في مدينتي تدمر والقريتين، بريف المحافظة الشرقي، بهدف ضمان جودة الرغيف والالتزام بوزن الربطة النظامي، ومنع التلاعب بمخصصات المواطنين.

وذكرت وزارة الاقتصاد والصناعة عبر قناتها على تلغرام اليوم الأربعاء، أن الجولات أسفرت عن تنظيم ضبوط عدلية بحق عدد من المخابز المخالفة، شملت مخالفات تتعلق بسوء التصنيع ونقص الوزن وعدم الالتزام بقطر الرغيف المحدد.

وأشارت الوزارة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتجاوزين، بما يضمن وصول مادة الخبز إلى المواطنين وفق المواصفات المعتمدة.

وأكدت الوزارة أن هذه الجولات تأتي في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الرقابة على المخابز، وضبط المخالفات، بما يحقق حماية المستهلك، ويحافظ على جودة المادة الأساسية الأكثر استهلاكاً.

وتكثف مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظات حملاتها الرقابية على المخابز بشكل دوري، ولا سيما في فترات زيادة الطلب بهدف ضمان تأمين مادة الخبز بجودة مناسبة، ومنع أي تلاعب بالمواصفات أو الكميات المخصصة للمواطنين.