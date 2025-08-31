جناح وزارة الزراعة يجذب زوار معرض دمشق الدولي بأحدث المنتجات

ريف دمشق-سانا

شهد جناح وزارة الزراعة السورية في معرض دمشق الدولي، إقبالاً واسعاً من الزوار، حيث جذب التنوع الكبير في المنتجات والمشاريع الزراعية بشقيها النباتي والحيواني اهتمام الزوار.

وأكد مدير الاقتصاد والتخطيط الزراعي في وزارة الزراعة سعيد إبراهيم في تصريح لمراسلة سانا، أن المشاركة تبرز جهود مديرية المرأة الريفية، والهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية، والمؤسسة العامة لإكثار البذار والمباقر والأسماك، ومديرية الخيول. وأشار إبراهيم إلى أن كل مؤسسة ومديرية تقدم ما يميزها من منتجات ريفية، ومحاصيل، وفواكه، وأبرز المشاريع البحثية، إضافة إلى أفضل أنواع أصناف البذار التي تتحمل الجفاف والسلالات المتلائمة مع البيئات السورية، ومختلف المنتجات الحيوانية.

وبين مدير الاقتصاد والتخطيط الزراعي أن المشاركة في المعرض، فرصة للتواصل مع مجموعة من المستثمرين والدول المشاركة، مشيراً إلى أنه يتم النقاش حالياً مع شركات عدة في المعرض حول إمكانية تقديم الدعم للمرأة الريفية، وتعزيز مشاريعها التي تنتج مواد بجودة عالية ومواصفات قياسية.

كما لفت رئيس قسم الحبوب في الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية المهندس خالد شريدة، إلى أنه تم عرض أبرز ما توصلت إليه البحوث الزراعية من مشاريع بحثية والأصناف المعتمدة من قبل اللجنة الوطنية لاعتماد الأصناف، وخاصة صنفي القمح الجديدين “بحوث 13” و”شام 13″، مبيناً أن العمل جار لاعتماد صنفين من القمح الطري الذي يدخل في الصناعات الغذائية كالبرغل والمعكرونة والمعجنات والحلويات، نتيجة احتوائه على نسبة بروتين أقل من القمح القاسي.

النباتات الطبية والعطرية

وأشارت الدكتورة روعة الببيلي إلى أن المعرض نافذة لإبراز جهود الكوادر الزراعية المبذولة في مجال تطوير الأشجار المثمرة، التي توائم البيئة السورية وتواكب تحديات التغيرات المناخية، كما أنه يمنح فرصة لتعريف الزوار بالنباتات الطبية والعطرية التي تشكل مورداً اقتصادياً مهماً للمزارعين، وخاصة في المناطق الهامشية والحيازات الصغيرة كالزعفران والزعتر الخليلي وغيرها.

ولفتت إلى أن المعرض يعزز الشراكة مع المؤسسات المختلفة، ويبرز الدور المحوري للبحث العلمي في دعم الزراعة المستدامة وتحقيق الامن الغذائي.