وزير الاستثمار السعودي: المملكة من أسرع اقتصادات مجموعة العشرين نمواً

الرياض-سانا

أكد وزير الاستثمار السعودي فهد السيف، أن بلاده باتت واحدة من أسرع اقتصادات مجموعة العشرين نمواً، مع ارتفاع ناتجها المحلي الإجمالي إلى أكثر من 1.3 تريليون دولار أمريكي.



ونقلت وكالة الأنباء السعودية “واس”، عن الوزير السيف قوله خلال كلمته في منتدى الاستثمار السعودي الكندي المنعقد في جدة اليوم الخميس، بحضور رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، قوله: إن المملكة حققت نجاحات اقتصادية نوعية، من أبرزها؛ ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 85% ليصل من 720 ملياراً إلى أكثر من 1.3 تريليون دولار العام الماضي، وتوقعات صندوق النقد الدولي بنمو الاقتصاد السعودي بنسبة 5.5% خلال عام 2027.



وكشف وزير الاستثمار عن ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى المملكة بخمسة أضعاف منذ 2017، ليصل رصيدها إلى نحو 293 مليار دولار، في حين بلغ إجمالي تكوين رأس المال الثابت أكثر من 370 مليار دولار، مع وصول نسبة الاستثمار غير النفطي، وغير الحكومي إلى 77% من إجمالي الاستثمار.



وأكد الوزير السعودي، أن السوق السعودية تضم حالياً 625 شركة كندية، منها 13 مقراً إقليمياً، مع إصدار نحو 250 ترخيصاً استثمارياً للشركات الكندية خلال العام الماضي، وهو ضعف ما صدر في العام السابق، لافتاً إلى أن هذه الأرقام تعكس حجم الفرص الواعدة التي لا تزال أمام الجانبين.



وأضاف الوزير، أنه تم بدء المناقشات بشأن اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين البلدين، إلى جانب تأسيس مجلس التنسيق السعودي – الكندي، الذي سيعزز التواصل المؤسسي ويدعم معالجة تحديات المستثمرين.



وتشهد السعودية مسيرة تحول اقتصادي شامل منذ إطلاق رؤية السعودية 2030 في عام 2016، والتي وضعت تنويع مصادر الدخل، والحد من الاعتماد على النفط في صميم أهدافها الاستراتيجية.