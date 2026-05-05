رغم تعافي الذهب من أدنى مستوى.. المكاسب تبقى محدودة

واشنطن-سانا

تعافت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، من أدنى مستوى لها في أكثر من شهر، إلا أن المكاسب بقيت محدودةً بفعل صعود أسعار النفط، الذي أبقى مخاوف التضخم قائمةً، وألقى بظلاله على توقعات معدلات الفائدة الأميركية.

وذكر موقع “سي إن بي سي” عربية أن سعر الذهب في المعاملات الفورية صعد بنسبة 0.4% إلى 4541.13 دولاراً للأونصة، بعدما كان تراجع بأكثر من 2% في الجلسة الماضية إلى أدنى مستوى له منذ الـ 31 من آذار.

كما ارتفعت العقود الآجلة الأميركية للذهب تسليم حزيران بنسبة 0.3% إلى 4547.20 دولاراً.

وقال إيليا سبيفاك، رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي في “تستي لايف”: إن الأسعار تبدو في حالة استقرار نسبي بعد موجة “تداول الحرب” التي دفعت الذهب إلى التراجع أمس الإثنين.

لكن المكاسب تراجعت لاحقاً، وأشار سبيفاك إلى أن ارتفاع عوائد السندات وصعود الدولار، بدعم من قفزة أسعار النفط الخام، عززا المخاوف من التضخم، ما أثر سلباً على الذهب الذي لا يدر عائداً، رغم اعتباره ملاذاً آمناً من العملات الورقية.