أوروبا تطلق خطة عمل جديدة لحماية فضائها السيبراني

بروكسل-سانا

أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الثلاثاء، خطة عمل جديدة لتنسيق الاستجابة لمخاطر الذكاء الاصطناعي المتقدم في الأمن السيبراني، عبر تعزيز قدرات الحماية الرقمية والاستفادة من الفرص التقنية، بهدف رفع جاهزية الاتحاد الأوروبي أمام التهديدات المتصاعدة.

وأكدت المفوضية في بيان نشرته على موقعها الرسمي أن النماذج المتقدمة للذكاء الاصطناعي تعيد تشكيل مشهد الأمن السيبراني، إذ يمكن إساءة استخدامها لاكتشاف الثغرات وأتمتة الهجمات ورفع سرعتها ونطاقها بشكل غير مسبوق.

وترتكز الخطة على الإطار القانوني الأوروبي القائم، وخاصة قانون الذكاء الاصطناعي، وتشمل تعزيز تقييم النماذج قبل طرحها في السوق، وإنشاء قدرة أوروبية متخصصة لتقييم مخاطر الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2027.

وستعمل المفوضية بالتعاون مع وكالة الأمن السيبراني الأوروبية على وضع آلية أوروبية موحدة لتنظيم الوصول إلى أنظمة الذكاء الاصطناعي المتقدمة، إلى جانب إنشاء منصة آمنة لاختبار هذه التقنيات في بيئات محاكاة تخدم القطاعات الحيوية مثل الطاقة والمال والنقل والصحة.