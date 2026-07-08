صناعة دمشق وريفها تبحث مع السفير البحريني تعزيز التعاون الصناعي والفرص الاستثمارية

دمشق-سانا
بحث رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها محمد أيمن المولوي مع سفير مملكة البحرين لدى سوريا وحيد مبارك سيار، آفاق التعاون الصناعي والفرص الاستثمارية المتاحة بين البلدين، بما يعزز الشراكات الاقتصادية ويدعم القطاعات الإنتاجية.
فرص الاستثمار
وتناول اللقاء، الذي عقد أمس الثلاثاء في مقر الغرفة، فرص الاستثمار في قطاع صناعة الكابلات، وإمكانات التعاون في مجال الصناعات الدوائية، والاستفادة من الخبرات السورية المتقدمة في إنتاج الأدوية البشرية والبيطرية وفق المعايير الدولية.
كما بحث الجانبان إمكانية تشكيل لجنة مشتركة تضم صناعيين من البلدين، تتولى تبادل الخبرات والبيانات، والتعريف بفرص التعاون أمام غرف الصناعة والتجارة والجهات المعنية، بما يسهم في تعزيز التعاون في قطاعات النسيج والصناعات الهندسية والكيميائية والغذائية.
تطوير العلاقات
وأكد المولوي حرص غرفة صناعة دمشق وريفها والصناعيين السوريين على تطوير علاقات التعاون مع مملكة البحرين، وتعزيز الشراكات الاقتصادية وتبادل الخبرات، والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة، بما يدعم الصادرات السورية ويفتح أسواقاً جديدة.
وأشار إلى أهمية إقامة قنوات تواصل مباشرة بين الصناعيين في البلدين، مقترحاً تزويد الغرفة بقائمة من نظرائهم البحرينيين لبحث مجالات التعاون والشراكة واستكشاف فرص استثمارية واعدة.
الاستفادة من الخبرات
بدوره، أكد السفير سيار أهمية الخبرات التي يمتلكها الصناعيون السوريون العاملون في البحرين، مشيداً بدورهم وإسهاماتهم في دعم التنمية الاقتصادية في المملكة.
واستعرض السفير مزايا البيئة الاستثمارية البحرينية، والحوافز والتسهيلات المقدمة للمستثمرين، ولا سيما في المناطق الصناعية، والتي تشمل الإعفاءات الضريبية وإمكانية التملك الكامل للمشاريع الاستثمارية، وعدم اشتراط وجود شريك أو كفيل محلي.
وتأتي هذه المباحثات في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية بين سوريا والبحرين، وفتح آفاق جديدة للتعاون الصناعي والاستثماري، من خلال تبادل الخبرات، ودعم الشراكات في مختلف القطاعات الإنتاجية.