صناعة دمشق وريفها تبحث مع السفير البحريني تعزيز التعاون الصناعي والفرص الاستثمارية

دمشق-سانا‏

بحث رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها محمد أيمن المولوي مع سفير مملكة البحرين لدى سوريا وحيد مبارك سيار، آفاق ‏التعاون الصناعي والفرص الاستثمارية المتاحة بين البلدين، بما يعزز الشراكات الاقتصادية ويدعم القطاعات الإنتاجية.‏

فرص الاستثمار

وتناول اللقاء، الذي عقد أمس الثلاثاء في مقر الغرفة، فرص الاستثمار في قطاع صناعة الكابلات، وإمكانات التعاون في ‏مجال الصناعات الدوائية، والاستفادة من الخبرات السورية المتقدمة في إنتاج الأدوية البشرية والبيطرية وفق المعايير ‏الدولية.‏

كما بحث الجانبان إمكانية تشكيل لجنة مشتركة تضم صناعيين من البلدين، تتولى تبادل الخبرات والبيانات، والتعريف ‏بفرص التعاون أمام غرف الصناعة والتجارة والجهات المعنية، بما يسهم في تعزيز التعاون في قطاعات النسيج والصناعات ‏الهندسية والكيميائية والغذائية.‏

تطوير العلاقات ‏

وأكد المولوي حرص غرفة صناعة دمشق وريفها والصناعيين السوريين على تطوير علاقات التعاون مع مملكة البحرين، ‏وتعزيز الشراكات الاقتصادية وتبادل الخبرات، والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة، بما يدعم الصادرات السورية ‏ويفتح أسواقاً جديدة.‏

وأشار إلى أهمية إقامة قنوات تواصل مباشرة بين الصناعيين في البلدين، مقترحاً تزويد الغرفة بقائمة من نظرائهم ‏البحرينيين لبحث مجالات التعاون والشراكة واستكشاف فرص استثمارية واعدة.‏

الاستفادة من الخبرات

بدوره، أكد السفير سيار أهمية الخبرات التي يمتلكها الصناعيون السوريون العاملون في البحرين، مشيداً بدورهم وإسهاماتهم ‏في دعم التنمية الاقتصادية في المملكة.‏

واستعرض السفير مزايا البيئة الاستثمارية البحرينية، والحوافز والتسهيلات المقدمة للمستثمرين، ولا سيما في المناطق ‏الصناعية، والتي تشمل الإعفاءات الضريبية وإمكانية التملك الكامل للمشاريع الاستثمارية، وعدم اشتراط وجود شريك أو ‏كفيل محلي.‏

وتأتي هذه المباحثات في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية بين سوريا والبحرين، وفتح آفاق جديدة للتعاون الصناعي ‏والاستثماري، من خلال تبادل الخبرات، ودعم الشراكات في مختلف القطاعات الإنتاجية.‏