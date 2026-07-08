ارتفاع أسعار النفط عقب إلغاء أمريكا ترخيصاً يجيز بيع النفط الإيراني

واشنطن-سانا

ارتفعت أسعار النفط ثلاثة بالمئة اليوم الثلاثاء، ثم واصلت الزيادة بعد التسوية، عقب إلغاء الولايات المتحدة ترخيصاً يجيز بيع الخام الإيراني، ما جدد المخاوف من تعطل حركة ناقلات النفط بسبب تقارير عن هجمات على سفن قرب مضيق هرمز.

وذكرت رويترز أن العقود الآجلة لخام برنت ارتفعت 2.17 دولار بما يعادل 3.01 بالمئة إلى 74.16 دولاراً للبرميل عند التسوية، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.89 دولار أو 2.76 بالمئة إلى 70.44 دولاراً للبرميل.

وفي تعاملات ما بعد التسوية، ارتفع خام القياس العالمي 1.87 دولار إلى 76.03 دولاراً، وقفز خام غرب تكساس الوسيط 1.76 دولار إلى 72.2 دولاراً بعد أن ألغت الولايات المتحدة ترخيصاً عاماً كان يجيز بيع النفط الإيراني حيث سجل كلا الخامين ارتفاعاً بأكثر من خمسة بالمئة مقارنة بأسعار التسوية في اليوم السابق.

وجاء هذا التحرك الأمريكي بعد استهداف ثلاث ناقلات نفط في مضيق هرمز اليوم، من بينها ناقلة غاز طبيعي مسال قطرية قالت قطر إن طائرة إيرانية مسيرة استهدفتها كما تعرضت ناقلة خام ترفع العلم السعودي، يعتقد أنها ناقلة النفط العملاقة “وديان”، لأضرار قبالة سواحل عمان. ولم يتضح سبب الواقعة بعد.