التنمية الإدارية والتعليم العالي تعلنان عن شواغر وظيفية في المدينة الجامعية بحلب

دمشق-سانا

أعلنت وزارة التنمية الإدارية بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن توافر شواغر وظيفية لكل الفئات الوظيفية في المدينة الجامعية بحلب.

وأوضحت الوزارة عبر قناتها على التلغرام، أمس الثلاثاء، أن تفاصيل الشواغر المتاحة متوافرة عبر الرابط الإلكتروني:

https://bit.ly/hiring20260704

وبيّنت أن آخر موعد لاستقبال طلبات التوظيف هو يوم الثلاثاء 14/07/2026، داعيةً الراغبين بالتقدم إلى تعبئة طلبات التوظيف عبر الرابط الإلكتروني:

https://bit.ly/applying20260704

ولفتت الوزارة إلى أن الموظف المثبت في القطاع العام يشترط في قبول طلبه إرفاق وثيقة “لا مانع” صادرة عن الجهة العامة التي يعمل لديها، مع الإشارة إلى أن الجهة العامة غير ملزمة بتأمين السكن للمتقدمين من خارج محافظة حلب.

وبيّنت الوزارة أن أبرز معايير المفاضلة بين المتقدمين تشمل: الاختصاص العلمي العام والدقيق، ومحافظة الإقامة، والخبرة المهنية، والمهارات، والعمر، مشيرةً إلى أنه سيتم التواصل فقط مع المتقدمين المرشحين لشغل مركز العمل المحدد، وذلك لاستكمال الإجراءات اللازمة من اختبارات ومقابلات.

وتندرج هذه الشواغر ضمن جهود وزارة التنمية الإدارية للإعلان عن فرص العمل في الجهات العامة، بالتنسيق مع الوزارات والمؤسسات الحكومية، بما يسهم في تلبية احتياجاتها من الكوادر البشرية، وفق معايير واضحة وإجراءات توظيف معلنة.