925 ضبطاً تموينياً في ريف دمشق خلال النصف الثاني من شباط

دمشق-سانا

نظمت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق، أكثر من 925 ضبطاً تموينياً بحق الفعاليات التجارية المخالفة خلال النصف الثاني من شهر شباط الماضي، وذلك خلال جولات رقابية شملت مختلف الأسواق بالمحافظة.

وأوضح مدير التجارة الداخلية عبد السلام خالد في تصريح لمراسل سانا اليوم الخميس، أنه تم تسيير 228 دورية تموينية في مختلف مناطق المحافظة، شملت تنظيم 925 ضبطاً بمخالفات متنوعة، كما تم سحب 108 عينات من مواد غذائية وغير غذائية من المواد المطروحة بالأسواق للتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات القياسية السورية.

ولفت إلى أن المديرية كثفت جولاتها على أسواق المدينة خلال شهر رمضان المبارك بهدف مراقبة الأسعار وضبط المخالفات، والتأكد من التزام الفعاليات التجارية بتوفير المواد الأساسية للمواطنين.

وأشار عبد السلام إلى أنه تم إغلاق عدد من المحال التجارية لارتكابها مخالفات تتعلق بالبيع بسعر زائد، وعدم الإعلان عن السعر، مشدداً على أن المديرية مستمرة بتشديد الرقابة لمنع الاحتكار والغش واتخاذ العقوبات الرادعة بحق المخالفين.