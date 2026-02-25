غرفة تجارة دمشق تفعل الربط الإلكتروني مع التأمينات الاجتماعية

دمشق-سانا

أعلنت غرفة تجارة دمشق تفعيل الربط الإلكتروني المباشر مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية “فرع دمشق”، في خطوة تهدف إلى تطوير منظومة العمل الإداري وتعزيز التحول الرقمي، بما يسهم في تبسيط الإجراءات، وتقديم خدمات أكثر سرعة ودقة لمنتسبيها.

وأوضحت الغرفة في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم الأربعاء، أن الربط الجديد يتيح الاطلاع إلكترونياً على بيانات التأمينات الاجتماعية الخاصة بالمنتسبين، عند الانتساب لأول مرة أو عند تجديد الاشتراكات السنوية، وذلك للتحقق من مطابقة عدد العمال وفق الدرجة المطلوبة، والتأكد من عدم وجود ذمم مالية مترتبة لصالح المؤسسة.

وبينت الغرفة أن هذا الإجراء يغني عن تقديم وثائق التأمينات الاجتماعية ورقياً، ما يوفر الوقت والجهد، ويعزز كفاءة العمل وسلاسة إنجاز المعاملات.

وتأسست غرفة تجارة دمشق عام 1830، وتُعد من أقدم الغرف التجارية في المنطقة، وتهدف إلى خدمة قطاع الأعمال من خلال تقديم الدعم والمعلومات والاستشارات للتجار والشركات، وتمثيل مطالبهم أمام الجهات الحكومية، إضافة إلى إعداد الدراسات والمقترحات المتعلقة بالتشريعات الاقتصادية، وتعزيز العلاقات التجارية الخارجية.

