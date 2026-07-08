منتخب سويسرا يتجاوز كولومبيا ويكمل عقد الفرق المتأهلة لربع نهائي كأس العالم

أوتاوا-سانا

حجز منتخب سويسرا البطاقة الأخيرة إلى الدور ربع النهائي في بطولة كأس العالم 2026، بفوزه على نظيره الكولومبي 4-3، بركلات الجزاء الترجيحية، في المباراة التي أقيمت بينهما الثلاثاء على ملعب بي سي بليس في مدينة فانكوفر الكندية، ضمن منافسات الدور ثمن النهائي للبطولة.

وحسم التعادل السلبي الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة، ليخوض المنتخبان شوطين إضافيين استمرت فيهما النتيجة بالتعادل السلبي، لتحسم المباراة لصالح سويسرا بركلات الجزاء الترجيحية 4-3.

وسيلاقي منتخب سويسرا في الدور ربع النهائي منتخب الأرجنتين حامل اللقب الذي تجاوز نظيره المصري بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الدور ذاته.