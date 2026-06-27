أبو ظبي وواشنطن تبحثان تعزيز الشراكة في مجال الذكاء الاصطناعي ‏والتكنولوجيا

‏ ‏واشنطن-سانا

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بحثت الإمارات والولايات المتحدة اليوم السبت، سبل تعزيز شراكتهما ‏الاستراتيجية في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، وذلك ‏خلال أعمال النسخة الثانية من قمة “‏Pax Silica‏” التي عُقدت في واشنطن ‏بمشاركة دولية واسعة.‏

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ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) عن وزير الدولة سعيد الهاجري الذي ‏ترأس وفد بلاده قوله: إن الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة تقوم على ‏رؤية مشتركة وتطلعات مستقبلية، معتبراً أن مبادرة “‏Pax Silica‏” تمثل ‏إطاراً عملياً يترجم هذا الطموح، وشدد على التزام الامارات بدعم نجاح ‏المبادرة عبر الاستثمار وتنفيذ المشاريع المشتركة.‏

وذكرت (وام) أن قمة ‏”‏Pax Silica‏” ‏جمعت دول شريكة وكبرى شركات ‏التكنولوجيا واستهدفت تعزيز سلاسل الإمداد الموثوقة للذكاء الاصطناعي ‏وتطوير بنية تحتية آمنة، مشيرة إلى أن الإمارات انضمت إلى جانب 35 ‏دولة في البيان المشترك بشأن فرص الذكاء الاصطناعي، ما يؤكد التزامها ‏ببناء منظومة عالمية موثوقة ترتكز على الابتكار وسلاسل الإمداد الآمنة ‏والبنية التحتية المرنة.‏

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كما بحثت الإمارات مع عدد من الدول المشاركة في ‏القمة، آفاق التعاون وتوسيع الشراكة التكنولوجية.‏

وتُعدّ قمة “‏Pax Silica‏” منصة دولية حديثة أطلقتها الولايات المتحدة عام ‌‏2025، بهدف تعزيز التعاون بين الدول في مجالات التكنولوجيا المتقدمة ‏وسلاسل الإمداد الحيوية، ولا سيما تلك المرتبطة بصناعة الرقائق ‏الإلكترونية والذكاء الاصطناعي.‏

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