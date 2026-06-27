أبو ظبي وواشنطن تبحثان تعزيز الشراكة في مجال الذكاء الاصطناعي ‏والتكنولوجيا

واشنطن-سانا
بحثت الإمارات والولايات المتحدة اليوم السبت، سبل تعزيز شراكتهما الاستراتيجية في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، وذلك خلال أعمال النسخة الثانية من قمة “Pax Silica” التي عُقدت في واشنطن بمشاركة دولية واسعة.
ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) عن وزير الدولة سعيد الهاجري الذي ترأس وفد بلاده قوله: إن الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة تقوم على رؤية مشتركة وتطلعات مستقبلية، معتبراً أن مبادرة “Pax Silica” تمثل إطاراً عملياً يترجم هذا الطموح، وشدد على التزام الامارات بدعم نجاح المبادرة عبر الاستثمار وتنفيذ المشاريع المشتركة.
وذكرت (وام) أن قمة ”Pax Silica” جمعت دول شريكة وكبرى شركات التكنولوجيا واستهدفت تعزيز سلاسل الإمداد الموثوقة للذكاء الاصطناعي وتطوير بنية تحتية آمنة، مشيرة إلى أن الإمارات انضمت إلى جانب 35 دولة في البيان المشترك بشأن فرص الذكاء الاصطناعي، ما يؤكد التزامها ببناء منظومة عالمية موثوقة ترتكز على الابتكار وسلاسل الإمداد الآمنة والبنية التحتية المرنة.
كما بحثت الإمارات مع عدد من الدول المشاركة في القمة، آفاق التعاون وتوسيع الشراكة التكنولوجية.
وتُعدّ قمة “Pax Silica” منصة دولية حديثة أطلقتها الولايات المتحدة عام 2025، بهدف تعزيز التعاون بين الدول في مجالات التكنولوجيا المتقدمة وسلاسل الإمداد الحيوية، ولا سيما تلك المرتبطة بصناعة الرقائق الإلكترونية والذكاء الاصطناعي.