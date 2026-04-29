جلسة اليوم تسجل 31 مليون ليرة سورية جديدة في تداولات سوق دمشق للأوراق المالية

تجاوزت تداولات سوق دمشق للأوراق المالية خلال جلسة اليوم الأربعاء 31 مليوناً و639 ألف ليرة سورية جديدة، بحجم تداول وصل إلى 606174 سهماً، وذلك وفقاً للنشرة اليومية الصادرة عنها.

وارتفعت أسهم بنوك قطر الوطني _سوريا بنسبة 0.05 بالمئة مع تداول 149.716 سهماً بقيمة 20.91 ليرة للسهم الواحد، وبيمو السعودي الفرنسي بنسبة 4.82 بالمئة مع تداول 9.790 سهماً بقيمة 11.53 ليرة جديدة للسهم، وبنك الائتمان الأهلي بنسبة 2.58 بالمئة مع تداول 172.353 سهماً بقيمة 9.95 ليرة سورية للسهم.

كما ارتفعت أسهم شركة إسمنت البادية 0.05 بالمئة مع تداول 34.858 سهماً بقيمة 650.2 ليرة للسهم، بينما انخفضت أسهم بنك البركة_سوريا بنسبة 0.27 بالمئة ليغلق عند 15.01 ليرة للسهم، وشركة الأهلية للزيوت النباتية بنسبة 3.36 بالمئة ليغلق عند 326.42 ليرة.

ولم تشهد أسهم بنوك سوريا الدولي الإسلامي، والشام، والوطني الإسلامي، والشرق، وسوريا والمهجر، والأردن، وسوريا والخليج، وشركات العقيلة للتأمين التكافلي، والمتحدة للتأمين، والسورية الوطنية للتأمين، والدولية للتأمين (آروب)، والسورية الكويتية للتأمين، والاتحاد التعاوني للتأمين، والمجموعة المتحدة للنشر، وسيريتل، وإم تي إن سوريا، أي حركة تداول خلال الجلسة.

وتميّزت جلسة اليوم بتنفيذ صفقة ضخمة بحجم 100000 سهم، وقيمة تجاوزت 2.100 مليون ليرة سورية جديدة، ما ساهم برفع إجمالي قيمة التداولات اليومية.

وتجاوزت تداولات سوق دمشق للأوراق المالية خلال جلسة يوم أمس الثلاثاء 889 ألف ليرة سورية جديدة، بحجم تداول وصل إلى 46415 سهماً، وذلك وفقاً للنشرة اليومية الصادرة عنها.