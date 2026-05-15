الإمارات والهند تعززان شراكتهما باتفاقيات اقتصادية ودفاعية وتقنية

أبو ظبي-سانا
وقّعت الإمارات والهند اليوم الجمعة في أبو ظبي عدداً من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، بهدف تعزيز شراكتهما وتوسيع مجالات التعاون بين البلدين.
ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) أن مراسم التوقيع جرت بحضور الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، وشملت اتفاقية للتعاون الاستراتيجي بين شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) وشركة الاحتياطيات البترولية الهندية، وأخرى بين (أدنوك) وشركة النفط الهندية المحدودة لتوريد غاز البترول المسال.
كما وقع الجانبان اتفاقية لإطار عمل الشراكة الدفاعية الاستراتيجية بين وزارتي الدفاع في البلدين، إضافة إلى مذكرة لإنشاء مجمع حوسبة فائقة بقدرة (8 إكسافلوب) بين شركة (G42) وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي ومركز تطوير الحوسبة المتقدمة.
وشملت الاتفاقيات أيضاً مذكرة لإنشاء مجمع لإصلاح السفن، وأخرى لتنمية مهارات إصلاح السفن بالتعاون بين مركز التميز للملاحة البحرية وبناء السفن وشركتي (كوشين) و(درايدوكس وورلد).
وأعلن الطرفان كذلك عن استثمار بقيمة (11.02 مليار درهم) من بنك الإمارات دبي الوطني للاستحواذ على 60% من بنك (RBL) في الهند، إلى جانب استثمار بقيمة (3.67 مليارات درهم) من جهاز أبو ظبي للاستثمار (ADIA) في الصندوق الوطني للاستثمار والبنية التحتية الهندي.
وكان الرئيس الإماراتي ورئيس الوزراء الهندي بحثا في وقت سابق اليوم سبل تعزيز التعاون الثنائي في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين.