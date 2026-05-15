الإمارات والهند تعززان شراكتهما باتفاقيات اقتصادية ودفاعية وتقنية

أبو ظبي-سانا‏

وقّعت الإمارات والهند اليوم الجمعة في أبو ظبي عدداً من الاتفاقيات ‌‏ومذكرات التفاهم، بهدف تعزيز شراكتهما وتوسيع مجالات التعاون بين ‏البلدين.‏

ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) أن مراسم التوقيع جرت بحضور ‏الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ورئيس الوزراء الهندي ‏ناريندرا مودي، وشملت اتفاقية للتعاون الاستراتيجي بين شركة بترول ‏أبوظبي الوطنية (أدنوك) وشركة الاحتياطيات البترولية الهندية، وأخرى بين ‌‏(أدنوك) وشركة النفط الهندية المحدودة لتوريد غاز البترول المسال.‏

كما وقع الجانبان اتفاقية لإطار عمل الشراكة الدفاعية الاستراتيجية بين ‏وزارتي الدفاع في البلدين، إضافة إلى مذكرة لإنشاء مجمع حوسبة فائقة ‏بقدرة (8 إكسافلوب) بين شركة (‏G42‌‏) وجامعة محمد بن زايد للذكاء ‏الاصطناعي ومركز تطوير الحوسبة المتقدمة. ‏

وشملت الاتفاقيات أيضاً مذكرة لإنشاء مجمع لإصلاح السفن، وأخرى لتنمية ‏مهارات إصلاح السفن بالتعاون بين مركز التميز للملاحة البحرية وبناء ‏السفن وشركتي (كوشين) و(درايدوكس وورلد).‏

وأعلن الطرفان كذلك عن استثمار بقيمة (11.02 مليار درهم) من بنك ‏الإمارات دبي الوطني للاستحواذ على 60% من بنك (‏RBL‏) في الهند، إلى ‏جانب استثمار بقيمة (3.67 مليارات درهم) من جهاز أبو ظبي للاستثمار ‌‏(‏ADIA‏) في الصندوق الوطني للاستثمار والبنية التحتية الهندي.‏

وكان الرئيس الإماراتي ورئيس الوزراء الهندي‏ بحثا في وقت سابق اليوم ‌‏سبل تعزيز التعاون ‏الثنائي في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين.‏