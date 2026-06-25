المنتدى الاقتصادي العالمي يدرج 8 مصانع صينية جديدة ضمن “شبكة المنارات العالمية”

بكين-سانا

أعلن المنتدى الاقتصادي العالمي إضافة 16 مصنعاً جديداً إلى “شبكة المنارات العالمية”، بينها 8 مصانع في الصين، ضمن مبادرة تسلط الضوء على المنشآت الصناعية الرائدة في تطبيق تقنيات الثورة الصناعية الرابعة والتحول الرقمي.

وذكرت وكالة “شينخوا” اليوم الخميس، أن المصانع الجديدة تتوزع على عدة دول، بينها الصين والهند والسعودية وسنغافورة وسويسرا والولايات المتحدة، وتشمل قطاعات صناعية متعددة مثل السيارات والأغذية والمعدات الثقيلة والطب الحيوي واللوجستيات والطاقة.

وتهدف “شبكة المنارات العالمية”، التي أُطلقت بالتعاون بين المنتدى الاقتصادي العالمي وشركة “ماكنزي” للاستشارت الإدارية، إلى إبراز النماذج الصناعية التي تحقق تحولات رقمية متقدمة وتحسينات في الأداء التشغيلي والاستدامة والابتكار.

وتشير أحدث الدفعات إلى ثلاثة اتجاهات رئيسية في تطور الصناعة العالمية، أبرزها تعزيز دور الذكاء الاصطناعي في دعم القرارات ورفع الكفاءة، والتحول نحو نماذج إنتاج تتمحور حول الإنسان عبر تطوير المهارات والتعاون بين الإنسان والآلة، إضافة إلى دمج الاستدامة في استراتيجيات التشغيل وسلاسل الإمداد.

ومن بين المصانع الصينية المدرجة، مصنع تشونغتشينغ فولينغ للأدوية التابع لمجموعة “تايجي”، وشركة “سي آي إم سي” لتصنيع الحاويات المبردة في تشينغداو، ومجمع تشينغداو للوجستيات الذكية التابع لمجموعة “هاير”.

وارتفع إجمالي عدد المصانع المدرجة في “شبكة المنارات العالمية” إلى 238 مصنعاً حول العالم، تُعد نماذج متقدمة في التحول الصناعي المدعوم بالتكنولوجيا.

ويعقد المنتدى الاقتصادي العالمي اجتماعه السنوي الـ17 للأبطال الجدد، المعروف باسم “منتدى دافوس الصيفي”، في مدينة داليان شمال شرقي الصين خلال الفترة من الـ 23 إلى الـ 25 من حزيران الجاري.