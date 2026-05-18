بورصة الخليج للسلع تسجل أقوى تداولات أسبوعية لخام عُمان خلال عقدين

دبي-سانا

أعلنت بورصة الخليج للسلع اليوم الإثنين، أنها سجلت أقوى تداول أسبوعي في العقود الآجلة لخام ‌عُمان خلال الأسبوع الماضي، مع تداول أكثر من 69 ألف عقد، بما يعادل 69 مليون برميل من النفط، وذلك في أكبر تداول خلال العقدين الماضيين.

وذكرت وكالة رويترز أنه ووفقاً للبورصة، فإن “هذا الحجم القياسي الذي يعد الأكبر، سجل في ظل تصاعد التوتر الجيوسياسي والتقلبات في أسواق الطاقة، وهو ما يعكس تزايد الاعتماد على عقود خام عُمان الآجلة المدرجة في بورصة الخليج للسلع كمؤشر رئيسي لأسعار النفط في الشرق الأوسط”.

واستقرت العقود الآجلة ⁠لخام عُمان عند 107.37 دولارات للبرميل اليوم، ارتفاعاً من 70.36 دولاراً للبرميل ⁠في الـ27 من شباط الماضي، قبل اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية- الإيرانية بيوم واحد.

ومنذ تأسيسها تداولت البورصة التي تتخذ من دبي مقراً لها أكثر من ⁠23 مليار برميل من خام عُمان، كما سهلت التسليم الفعلي لأكثر من ثلاثة مليارات برميل.