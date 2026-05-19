ارتفاع صادرات منتجات النفط الروسية المنقولة بحراً

موسكو-سانا

ارتفعت صادرات روسيا من المنتجات النفطية المنقولة بحراً بنسبة 10 % على أساس شهري إلى نحو 4.2 ملايين طن في النصف الأول من أيار الجاري، مع استعادة موانئ رئيسية عمليات تحميل الوقود جزئياً.

وذكرت رويترز أنّ بيانات الشحن الصادرة عن مجموعة بورصات لندن ومصادر في السوق تظهر أنّ هذا الارتفاع جاء بدعم من السحب من المخزونات المتراكمة ⁠خلال اضطرابات سابقة ناجمة عن هجمات مكثفة بطائرات مسيرة.

وظلت شحنات أيار الجاري محدودة بسبب أعمال صيانة غير مخطط لها، وأخرى موسمية في عدد من المصافي، بالإضافة إلى ارتفاع الطلب المحلي.

وبلغت شحنات الديزل عبر ميناء بريمورسك الروسي المطل على بحر البلطيق، وهو أكبر منفذ في روسيا لتصدير الديزل منخفض الكبريت، 710 آلاف طن في النصف الأول من الشهر الجاري، دون تغير يذكر عن الفترة نفسها في نيسان الماضي.

ولا تزال الحرب الروسية الأوكرانية المستمرة منذ شهر شباط عام 2022 تلقي بظلال ثقيلة على قطاع الطاقة الروسي، ففي حين تؤكد موسكو التصعيد الأوكراني للهجمات بالطائرات المسيّرة، تشير كييف إلى استمرار الضربات الروسية على المدن الأوكرانية.