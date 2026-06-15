الذهب يرتفع أكثر من 1% بعد اتفاق واشنطن وطهران مستفيداً من هبوط النفط والدولار‏

لندن-سانا
ارتفعت أسعار الذهب العالمية أكثر من واحد بالمئة اليوم الإثنين، عقب الإعلان عن اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران، ومستفيدة من التراجع الحاد في أسعار النفط وهبوط مؤشر الدولار.
وذكرت وكالة رويترز أن أسعار الذهب في المعاملات الفورية صعدت بنسبة 1.8 بالمئة لتصل إلى 4297.42 دولاراً للأوقية، مسجلة أعلى مستوى لها منذ التاسع من حزيران الجاري.
كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم آب المقبل بنسبة 1.9 بالمئة لتبلغ 4318.10 دولاراً.
وجاء هذا الانتعاش في أسواق المعدن الثمين بعد الإعلان عن التوصل إلى اتفاق سلام بين واشنطن وطهران، ورفع الحصار، وإعادة فتح مضيق هرمز الاستراتيجي، وهو الاتفاق الذي أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أنه سيُوقَّع رسمياً الجمعة المقبل، في سويسرا.
وتراجعت توقعات المتعاملين في الأسواق العالمية بشأن احتمال إقدام مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي على رفع أسعار الفائدة بحلول كانون الأول المقبل إلى 68 بالمئة، مقارنة بـ 69 بالمئة الأسبوع الماضي، وفقاً لبيانات مؤشرات الأسواق المالية.
وكانت أسعار الذهب قد تعرضت لضغوط متواصلة منذ اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية أواخر شباط الماضي، حيث أدى الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز إلى قفزة حادة في أسعار النفط، ما أجج المخاوف من تصاعد التضخم العالمي وعزز التوقعات ببقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، وهو ما يقلل عادة من جاذبية الذهب.