الذهب يرتفع أكثر من 1% بعد اتفاق واشنطن وطهران مستفيداً من هبوط النفط والدولار‏

لندن-سانا‏

ارتفعت أسعار الذهب العالمية أكثر من واحد بالمئة اليوم الإثنين، عقب الإعلان عن اتفاق سلام ‏بين الولايات المتحدة وإيران، ومستفيدة من التراجع الحاد في أسعار النفط وهبوط مؤشر الدولار‎.‎

وذكرت وكالة رويترز أن أسعار الذهب في المعاملات الفورية صعدت بنسبة 1.8 بالمئة لتصل ‏إلى 4297.42 دولاراً للأوقية، مسجلة أعلى مستوى لها منذ التاسع من حزيران الجاري. ‏

كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم آب المقبل بنسبة 1.9 بالمئة لتبلغ 4318.10 ‏دولاراً‎.‎

وجاء هذا الانتعاش في أسواق المعدن الثمين بعد الإعلان عن التوصل إلى اتفاق سلام بين ‏واشنطن وطهران، ورفع الحصار، وإعادة فتح مضيق هرمز الاستراتيجي، وهو الاتفاق الذي أعلن ‏رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أنه سيُوقَّع رسمياً الجمعة المقبل، في سويسرا‎.‎

وتراجعت توقعات المتعاملين في الأسواق العالمية بشأن احتمال إقدام مجلس الاحتياطي الاتحادي ‏الأمريكي على رفع أسعار الفائدة بحلول كانون الأول المقبل إلى 68 بالمئة، مقارنة بـ 69 بالمئة ‏الأسبوع الماضي، وفقاً لبيانات مؤشرات الأسواق المالية‎.‎

وكانت أسعار الذهب قد تعرضت لضغوط متواصلة منذ اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية – ‏الإيرانية أواخر شباط الماضي، حيث أدى الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز إلى قفزة حادة في أسعار ‏النفط، ما أجج المخاوف من تصاعد التضخم العالمي وعزز التوقعات ببقاء أسعار الفائدة مرتفعة ‏لفترة أطول، وهو ما يقلل عادة من جاذبية الذهب‎.‎