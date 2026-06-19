كندا تفرض رسوماً جمركية مؤقتة على واردات الخضراوات المعلبة لحماية الإنتاج المحلي

photo 2026 06 19 19 18 52 كندا تفرض رسوماً جمركية مؤقتة على واردات الخضراوات المعلبة لحماية الإنتاج المحلي

أوتاوا-سانا

فرضت الحكومة الكندية اليوم الجمعة رسوماً جمركية مؤقتة بنسبة 10 بالمئة على الواردات العالمية من الخضراوات المعلبة، في إطار جهودها لحماية قطاع الإنتاج المحلي والحد من تداعيات تحويل مسار التجارة الدولية.

ونقلت رويترز عن وزارة المالية الكندية قولها في بيان: إن هذه الرسوم دخلت حيز التنفيذ اليوم، وستبقى سارية لمدة تصل إلى 200 يوم.

وتأتي الخطوة ضمن إستراتيجية أوسع تعتمدها أوتاوا لتعزيز قدرة قطاعاتها الإنتاجية على مواجهة تقلبات الأسواق العالمية، وتشمل فرض تدابير تجارية وقائية، وتقديم برامج دعم مالي للشركات المتضررة، إضافة إلى تنويع الأسواق الخارجية وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد.

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