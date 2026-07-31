مباحثات أمريكية صينية لتعزيز العلاقات الاقتصادية

بكين-سانا

بحثت الصين والولايات المتحدة تنفيذ التفاهمات التي توصل إليها رئيسا البلدين خلال اجتماعهما في بكين، وسبل الحفاظ على استقرار العلاقات الاقتصادية والتجارية، وتوسيع التعاون العملي بين الجانبين.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية “شينخوا” اليوم الجمعة أن نائب رئيس مجلس الدولة الصيني خه لي فنغ، المسؤول الرئيسي عن الشؤون الاقتصادية والتجارية بين الصين والولايات المتحدة، أجرى محادثة عبر الفيديو مع وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، والممثل التجاري الأمريكي جيميسون جرير.

وأعرب الجانب الصيني خلال المحادثات عن قلقه إزاء القيود الاقتصادية والتجارية التي فرضتها الولايات المتحدة مؤخراً على الصين.

واتفق الجانبان على تعزيز دور آلية التشاور الاقتصادي والتجاري بينهما، بما يسهم في تعزيز التواصل وبناء الثقة المتبادلة وتوسيع مجالات التعاون، ودفع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين نحو مسار مستقر وإيجابي.

وكانت الصين والولايات المتحدة اتفقتا خلال زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى بكين في أيار الماضي على تشكيل مجالس للتجارة والاستثمار، في خطوة ساعدت على تهدئة التوترات التجارية عقب فرض واشنطن رسوماً إضافية، ورد بكين بإجراءات تتعلق بصادرات بعض المعادن الأرضية النادرة.

وكانت الصين انتقدت أمس الخميس قرار لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية توسيع “قائمة المعدات والخدمات المشمولة” لتشمل محولات الطاقة والأجهزة الروبوتية المتطورة المصنعة في الخارج، معتبرة أن الخطوة تنطوي على تمييز ضد الشركات والمنتجات الصينية.