الأسهم الأوروبية ترتفع عقب رفع المركزي الأوروبي الفائدة لأول مرة منذ 2023

عواصم-سانا

ارتفعت الأسهم الأوروبية في ختام جلستها، اليوم الخميس، منهية سلسلة خسائر استمرت أربعة أيام، وذلك عقب قرار البنك المركزي الأوروبي رفع أسعار الفائدة.



وذكرت رويترز أن المؤشر ستوكس 600 الأوروبي الأوسع نطاقاً أغلق مرتفعا 0.5 بالمئة عند 621.53 نقطة، وذلك بعد أن تراجع لفترة وجيزة إثر توعد الرئيس الأمريكي بتنفيذ ضربات عسكرية شديدة ضد إيران، في حين ارتفعت البورصات الرئيسية في القارة أيضاً.



وتراجعت القطاعات شديدة التأثر بأسعار الفائدة، حيث انخفض مؤشر الخدمات المالية 0.7 بالمئة، مع تراجع سهمي شركتي إدارة الأصول (آي.سي.جي) و(بارتنرز جروب) 4.7 بالمئة وثلاثة بالمئة على الترتيب، بينما انخفضت أسهم قطاع العقارات 0.8 بالمئة.



وتباينت أسهم شركات التكنولوجيا، حيث قادت أسهم شركات أشباه الموصلات المكاسب في المؤشر القياسي، إذ ارتفعت أسهم شركتي (بي.إي.سيمي كونداكتور) و(إيه.إس.إم.إنترناشونال) 6.6 بالمئة و 7.3 بالمئة على الترتيب على أمل أن تستفيد من طفرة الذكاء الاصطناعي.



ومع ذلك، تراجعت أسهم شركات البرمجيات بعد أن انخفض سهم (أوراكل) بنحو حاد عقب توقعات بزيادة الإنفاق الرأسمالي، ما ضغط على قطاع برمجيات الشركات عموماً، وارتفع مؤشر التكنولوجيا الأوسع نطاقا واحداً بالمئة.



وشهد مؤشر التكنولوجيا الأوسع نطاقاً بعض التقلبات منذ أواخر الأسبوع الماضي، إذ توقفت أسهم الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم عن الارتفاع القوي الذي شهدته خلال الشهرين الماضيين، قبل أن تنتعش مرة أخرى اليوم.

وكان البنك المركزي الأوروبي رفع في وقت سابق اليوم سعر الفائدة الأساسي بمقدار ربع نقطة مئوية ليصل إلى 2.25 بالمئة، في أول زيادة منذ عام 2023، وذلك على خلفية ارتفاع معدلات التضخم الناجم جراء تداعيات الحرب في الشرق الأوسط التي خلقت اضطرابات حادة في أسواق الطاقة.