وزير المالية: تطوير قطاع التأمين وتعزيز دوره في تشجيع الاستثمار ودعم التنمية

IMG 20260706 152032 967 Copy وزير المالية: تطوير قطاع التأمين وتعزيز دوره في تشجيع الاستثمار ودعم التنمية

دمشق-سانا

بحث وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين محمد يسر برنية مع رؤساء مجالس الإدارة والمديرين العامين لشركات التأمين التوجهات والاستراتيجية الشاملة التي تعمل الهيئة على إنجازها لتطوير قطاع التأمين، وتحقيق نقلة نوعية في الخدمات التأمينية، بما يواكب الانفتاح والنمو الذي يشهده الاقتصاد السوري، والتأكيد على دور هذه الشركات في استكمال وتنفيذ الاستراتيجية.

وأكد الوزير برنية، في منشور على قناة الوزارة عبر تلغرام اليوم الإثنين، أهمية تطوير قطاع التأمين وتعزيز دوره في تشجيع الاستثمار ودعم التنمية، مشيراً إلى أهمية ترسيخ الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، واعتماد الحوار والتشاركية في المرحلة المقبلة.

واستمع برنية إلى مداخلات عدد من رؤساء مجالس الإدارة والمديرين العامين، ومقترحاتهم لتطوير القطاع، لافتاً إلى ضرورة معالجة التحديات القائمة.

حضر الاجتماع المدير العام لهيئة الإشراف على التأمين فراس العظم.

وتأسس الاتحاد السوري لشركات التأمين عام 2006 بقرار صادر عن رئيس مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين، ويضم هذا الاتحاد شركات التأمين وإعادة التأمين والمؤسسة العامة السورية للتأمين.

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