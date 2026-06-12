مزارعو حماة يواجهون صعوبات مع الحجز الإلكتروني.. ومؤسسة الحبوب توضح إجراءات التسهيل

حماة-سانا

يواجه عدد من المزارعين في محافظة حماة صعوبات في تسويق محصول القمح خلال الموسم الحالي، نتيجة التحديات التي رافقت تطبيق نظام الحجز الإلكتروني عبر المنصة، وفي مقدمتها ضعف خدمة الأنترنت في عدد من المناطق، إلى جانب تأخر المواعيد وتحديد أيام معينة للتسليم.

وأوضح رئيس اللجنة المجتمعية في قلعة المضيق بريف حماة شادي الترك في تصريح لمراسل سانا، أن شكاوى عدة وردت من المزارعين حول آلية الحجز الإلكتروني وتحديد الدور حصراً عبر المنصة، مبيناً أن كثيراً من الفلاحين غير ملمين بخطوات الحجز أو آلية الحصول على الكود، إضافة إلى الصعوبات التقنية المرتبطة بضعف الشبكة.

وأشار إلى أن تأخر موعد الدور بعد الانتهاء من حصاد القمح يحمّل المزارعين أعباء مالية إضافية، نتيجة استئجار الآليات الزراعية ووسائط النقل ودفع أجور العتالة، كما أن الحجز المبكر قد لا يتناسب أحياناً مع توفر الحصادات والآليات اللازمة.

بدوره أشار المزارع تامر هليل من منطقة الغاب إلى أن أغلب الفلاحين لا يمتلكون الخبرة الكافية للتعامل مع المنصة، فضلاً عن صعوبة تحديد موعد نضوج القمح بدقة، مبيناً أن عدم توافق مواعيد الحجز مع ظروف الحصاد قد يؤدي إلى تأخير العملية وهدر جزء من المحصول في الحقول.

من جانبه، بيّن مدير المكتب الإعلامي في مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حماة محمد بكور، أن المنصة التي أطلقتها المؤسسة السورية للحبوب هذا العام تهدف إلى تسهيل عملية تسويق الحبوب والحد من الازدحام أمام مراكز الاستلام، في إطار التوجه نحو التحول الرقمي في المؤسسات الحكومية.

ولفت بكور إلى اتخاذ إجراءات ميسرة للمزارعين من خلال اعتماد أسلوب الاستلام المرن في حال جاهزية المحصول دون الحاجة للحجز على المنصة، ولا سيما مع عدم توفر مكان لتخزين الأقماح، وذلك بعد إبراز الثبوتيات اللازمة.

وأكد أن المؤسسة السورية للحبوب مستعدة للرد على أي استفسار ومعالجة المشكلات التي قد تواجه الفلاحين في تطبيق آلية الحجز الإلكتروني، باعتبارها تجربة تطبق للمرة الأولى خلال الموسم الحالي.

وكانت عمليات استلام وتسويق الأقماح في محافظة حماة بدأت مطلع حزيران الجاري، وتستأثر منطقة الغاب بالحصة الأكبر من الإنتاج في المحافظة، نظراً لملاءمة أراضيها لزراعة هذا المحصول الاستراتيجي.