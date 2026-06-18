تراجع الأسهم الأوروبية وسط توقعات برفع أسعار الفائدة الأمريكية

بروكسل-سانا

تراجعت الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات اليوم الخميس، في ظل توقعات المستثمرين بإقدام مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي (البنك المركزي) على رفع أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، رغم تراجع أسعار النفط الذي خفف من المخاوف المرتبطة بالتضخم.

وذكرت وكالة رويترز أن المؤشر الأوروبي “ستوكس 600″، انخفض بنسبة 0.15 بالمئة ليصل إلى 638.35 نقطة.

وعلى صعيد التداولات، ارتفع سهم شركة “لوفتهانزا” الألمانية بنسبة 0.9 بالمئة، وسهم “إير فرانس” بنسبة 2.7 بالمئة، مستفيدين من انخفاض أسعار الطاقة.

كما صعدت أسهم قطاع التكنولوجيا بنسبة 0.6 بالمئة، مدعومة بارتفاع أسهم شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية.

في المقابل، تراجع سهم شركة “تيسكو” البريطانية بنسبة 3.3 بالمئة بعد إعلان تباطؤ نمو مبيعاتها خلال الربع الأول من العام، فيما قفز سهم شركة “إيدنريد” الفرنسية بنسبة 13.9 بالمئة على خلفية تقارير تحدثت عن اهتمام شركة استثمار بريطانية بالاستحواذ عليها.

وكان مجلس الاحتياطي الاتحادي أبقى أسعار الفائدة دون تغيير أمس الأربعاء، إلا أن استمرار المخاوف بشأن التضخم، دفع عدداً من صناع السياسة النقدية إلى توقع رفعها مرة واحدة خلال العام الجاري.