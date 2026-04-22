إعادة تشغيل مخبز تلكلخ الآلي في ريف حمص بعد إعادة تأهيله

حمص-سانا

افتتحت وزارة الاقتصاد والصناعة اليوم الأربعاء، مخبز تلكلخ الآلي بريف حمص الغربي بعد الانتهاء من أعمال صيانته وإعادة تأهيله، وذلك بهدف تعزيز استقرار توافر مادة الخبز وتحسين جودتها لأهالي مدينة تلكلخ وريفها.

وأكد معاون وزير الاقتصاد والصناعة ماهر خليل الحسن في تصريح لـ مراسل سانا خلال الافتتاح، أن إعادة تشغيل المخبز تأتي في إطار تطوير قطاع المخابز وتحسين مستوى الخدمات الأساسية، مشيراً إلى أن المشروع نفذ بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي (WFP)، وباستخدام تجهيزات حديثة وخطي إنتاج متطورين.

وأوضح الحسن أن المخبز يخدم شريحة واسعة من المواطنين، إذ يغطي ما بين 20 و30 قرية في تلكلخ ومحيطها، ما يسهم في تخفيف الأعباء، وتحسين وصول الخبز إلى الأهالي، وأشار إلى أن المخبز كان يعاني من واقع فني وخدمي متردٍ قبل بدء أعمال التأهيل، والتي استمرت نحو خمسة أشهر.

من جهته، أشار مدير فرع المؤسسة السورية للمخابز في حمص زياد الحسن إلى أن أعمال إعادة التأهيل شملت صيانة شاملة للبناء، وتركيب خطي إنتاج جديدين، ما رفع الطاقة الإنتاجية للمخبز إلى نحو 10 أطنان من الطحين يومياً، مع تحسين جودة الرغيف وفق المواصفات المعتمدة.

بدوره، أكد مدير المخبز علي العودات، أن الإنتاج كان بحدود 7 أطنان يومياً، قبل إعادة التأهيل أي ما يعادل نحو 6000 ربطة خبز، فيما ارتفع بعد التأهيل إلى نحو 10 أطنان، بما يعادل نحو 11 ألف ربطة يومياً.

وحضر افتتاح المخبز محافظ حمص عبد الرحمن الأعمى، وعدد من المعنيين.

وتأتي إعادة تأهيل مخبز تلكلخ ضمن الجهود الحكومية المستمرة لإعادة تأهيل البنى التحتية الخدمية، وتعزيز الأمن الغذائي، ولا سيما في قطاع المخابز، بما يلبي احتياجات المواطنين، ويحسن جودة الخدمات المقدمة، وذلك بالتعاون مع المنظمات الدولية الداعمة.