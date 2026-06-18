الحصري يبحث مع مدير طيران الشرق الأوسط اللبنانية تعزيز التعاون في النقل الجوي

بيروت-سانا‏

بحث رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي السوري عمر الحصري، مع ‏المدير العام ورئيس مجلس إدارة شركة طيران الشرق الأوسط محمد الحوت، في ‏العاصمة اللبنانية بيروت اليوم الخميس، سبل تعزيز التعاون في قطاع النقل الجوي ‏وتطوير الربط الجوي بين البلدين، وذلك ضمن برنامج الزيارة الرسمية التي يجريها وفد ‏من الهيئة إلى لبنان.‏

وبينت الهيئة، عبر قناتها على تلغرام أن الاجتماع الذي حضره معاونو رئيس الهيئة ‏ومدير الطيران المدني اللبناني محمد عزيز، ناقش التعاون بين الناقلات الوطنية، إلى ‏جانب عدد من الملفات الفنية المتعلقة بالملاحة الجوية وإدارة المجال الجوي.‏

وبين رئيس دائرة الإعلام في الهيئة مصطفى خير الله، في تصريح لـ سانا، أن اللقاءات ‏التي عُقدت في بيروت حملت طابعاً عملياً ركّز على فرص التعاون المستقبلي وتبادل ‏الخبرات، بما يدعم جهود تطوير القطاع ويخدم حركة المسافرين والنشاط الاقتصادي في ‏البلدين، مشيراً إلى أن هذه الزيارة تعكس أهمية التعاون السوري – اللبناني في قطاع ‏الطيران المدني، وما يجمع البلدين من مصالح مشتركة في تطوير النقل الجوي وتعزيز ‏الربط بينهما.‏

وكان وفد من الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي برئاسة الحصري بدأ، اليوم ‏الخميس زيارة إلى لبنان، لبحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في قطاع الطيران ‏المدني والنقل الجوي بين البلدين، تضمنت لقاءً مع وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني ‏فايز رسامني.