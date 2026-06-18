الحصري يبحث مع مدير طيران الشرق الأوسط اللبنانية تعزيز التعاون في النقل الجوي

بيروت-سانا
بحث رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي السوري عمر الحصري، مع المدير العام ورئيس مجلس إدارة شركة طيران الشرق الأوسط محمد الحوت، في العاصمة اللبنانية بيروت اليوم الخميس، سبل تعزيز التعاون في قطاع النقل الجوي وتطوير الربط الجوي بين البلدين، وذلك ضمن برنامج الزيارة الرسمية التي يجريها وفد من الهيئة إلى لبنان.
وبينت الهيئة، عبر قناتها على تلغرام أن الاجتماع الذي حضره معاونو رئيس الهيئة ومدير الطيران المدني اللبناني محمد عزيز، ناقش التعاون بين الناقلات الوطنية، إلى جانب عدد من الملفات الفنية المتعلقة بالملاحة الجوية وإدارة المجال الجوي.
وبين رئيس دائرة الإعلام في الهيئة مصطفى خير الله، في تصريح لـ سانا، أن اللقاءات التي عُقدت في بيروت حملت طابعاً عملياً ركّز على فرص التعاون المستقبلي وتبادل الخبرات، بما يدعم جهود تطوير القطاع ويخدم حركة المسافرين والنشاط الاقتصادي في البلدين، مشيراً إلى أن هذه الزيارة تعكس أهمية التعاون السوري – اللبناني في قطاع الطيران المدني، وما يجمع البلدين من مصالح مشتركة في تطوير النقل الجوي وتعزيز الربط بينهما.
وكان وفد من الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي برئاسة الحصري بدأ، اليوم الخميس زيارة إلى لبنان، لبحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في قطاع الطيران المدني والنقل الجوي بين البلدين، تضمنت لقاءً مع وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني فايز رسامني.