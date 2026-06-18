الذهب يرتفع 1.5 بالمئة بعد الاتفاق الأمريكي الإيراني

واشنطن-سانا‏

ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من واحد بالمئة في التعاملات المبكرة، اليوم الخميس، متعافية من خسائر الجلسة السابقة، عقب الإعلان ‏عن توقيع الولايات المتحدة وإيران مذكرة تفاهم، تهدف إلى إنهاء الحرب بينهما، وإعادة فتح مضيق هرمز.‏

وذكرت وكالة رويترز أن الذهب صعد في المعاملات الفورية بنسبة 1.5 بالمئة إلى 4322.41 دولاراً للأونصة بحلول الساعة ‌‏الـ 01:02 بتوقيت غرينتش، بعد تراجعه بنسبة 1.7 بالمئة في جلسة، أمس الأربعاء، فيما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ‏آب بنسبة 0.9 بالمئة إلى 4343.10 دولاراً للأونصة.‏

كما سجلت المعادن النفيسة الأخرى مكاسب ملحوظة، إذ ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 2.2 بالمئة إلى 69.51 دولاراً ‏للأونصة، وصعد البلاتين بنسبة 1.8 بالمئة إلى 1767.53 دولاراً، فيما زاد البلاديوم بنسبة 2 بالمئة ليبلغ 1338.67 دولاراً ‏للأونصة.‏

وكان الرئيسان الأمريكي والإيراني قد وقّعا فجر اليوم الخميس، مذكرة تفاهم عن بُعد تتضمن إنهاء الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز، ‏في خطوة انعكست على الأسواق العالمية، مع تراجع أسعار النفط، وارتفاع الطلب على المعادن النفيسة.‏