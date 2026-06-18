الذهب يرتفع 1.5 بالمئة بعد الاتفاق الأمريكي الإيراني

واشنطن-سانا
ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من واحد بالمئة في التعاملات المبكرة، اليوم الخميس، متعافية من خسائر الجلسة السابقة، عقب الإعلان عن توقيع الولايات المتحدة وإيران مذكرة تفاهم، تهدف إلى إنهاء الحرب بينهما، وإعادة فتح مضيق هرمز.
وذكرت وكالة رويترز أن الذهب صعد في المعاملات الفورية بنسبة 1.5 بالمئة إلى 4322.41 دولاراً للأونصة بحلول الساعة الـ 01:02 بتوقيت غرينتش، بعد تراجعه بنسبة 1.7 بالمئة في جلسة، أمس الأربعاء، فيما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم آب بنسبة 0.9 بالمئة إلى 4343.10 دولاراً للأونصة.
كما سجلت المعادن النفيسة الأخرى مكاسب ملحوظة، إذ ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 2.2 بالمئة إلى 69.51 دولاراً للأونصة، وصعد البلاتين بنسبة 1.8 بالمئة إلى 1767.53 دولاراً، فيما زاد البلاديوم بنسبة 2 بالمئة ليبلغ 1338.67 دولاراً للأونصة.
وكان الرئيسان الأمريكي والإيراني قد وقّعا فجر اليوم الخميس، مذكرة تفاهم عن بُعد تتضمن إنهاء الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز، في خطوة انعكست على الأسواق العالمية، مع تراجع أسعار النفط، وارتفاع الطلب على المعادن النفيسة.