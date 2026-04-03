تركيا تعتزم ربط سككها الحديدية بسوريا ضمن مشروع خط الحجاز التاريخي

أنقرة-سانا

أكد وزير النقل والبنية التحتية التركي عبد القادر أورال أوغلو، اليوم الجمعة، أن بلاده تخطط لتمديد خط السكك الحديدية الحالي في تركيا حتى مدينة حلب في سوريا ضمن جهود إحياء خط سكة حديد الحجاز التاريخي.

ونقلت وكالة الأنباء الاناضول عن أوغلو قوله خلال مشاركته في فعالية لحزب العدالة والتنمية الحاكم في ولاية أفيون قره حصار غرب البلاد: “نرغب في إحياء الخط القديم بطابع رمزي وتاريخي، لكن إذا كنا نتحدث عن نقل البضائع والخدمات اللوجستية، فسنبدأ أولاً بتمديد خطنا الحديدي الحالي حتى حلب، وهو مشروع يحتاج إلى نحو 110 ملايين دولار، وبين حلب ودمشق يوجد بالفعل خط حديدي يعمل”.

وأضاف أوغلو “كما سنعمل على إحياء خط السكك الحديدية الممتد من نصيبين جنوب شرق تركيا، إلى القامشلي شمال شرق سوريا، وبذلك سنؤمن اتصالاً مع كل من سوريا والعراق، وهذه المشاريع مدرجة ضمن جدول أعمالنا”.

ويُعد خط سكة حديد الحجاز أو السكة الحديدية الحميدية، من أبرز المشاريع التاريخية في المنطقة، إذ أُنشئ في عهد السلطان عبد الحميد الثاني بين عامي 1900 و1908، وامتد بطول نحو 1.322 كيلومتراً بين دمشق والمدينة المنورة بالسعودية، قبل أن يصل لاحقاً مع الإضافات إلى نحو 1.900 كيلومتر.

وامتد الخط من دمشق مروراً بالأراضي الأردنية وصولاً إلى المدينة المنورة، وكان من المخطط أن يصل إلى مكة، إلا أن هذا الجزء لم يُستكمل، ويهدف إلى تعزيز الترابط الجغرافي وتسهيل حركة التنقل في المنطقة.