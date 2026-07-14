إدارة الحج والعمرة السورية تناقش تحضيراتها المبكرة لموسم حج 1448هـ

5958610539124559641 121 إدارة الحج والعمرة السورية تناقش تحضيراتها المبكرة لموسم حج 1448هـ

دمشق-سانا

عقدت إدارة الحج والعمرة السورية اجتماعها السنوي الموسّع بحضور وزير الأوقاف محمد أبو الخير شكري، ومدير إدارة الحج والعمرة محمد نور أعرج، ومديري المكاتب والأقسام، ورؤساء تكتلات الحج السوري، وذلك ضمن الاستعدادات المبكرة لموسم حج 1448هـ.

5958610539124559644 121 إدارة الحج والعمرة السورية تناقش تحضيراتها المبكرة لموسم حج 1448هـ

وذكرت وزارة الأوقاف عبر قناتها على التلغرام اليوم الثلاثاء، أن الاجتماع ناقش الخطط التنظيمية والتشغيلية، وآليات تطوير الأداء وتعزيز التنسيق بين مختلف الجهات، بما يضمن الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لحجاج الجمهورية العربية السورية، ورفع مستوى الجاهزية في جميع مراحل الموسم.

5958610539124559642 121 إدارة الحج والعمرة السورية تناقش تحضيراتها المبكرة لموسم حج 1448هـ

وأكد وزير الأوقاف أهمية مواصلة العمل بروح الفريق الواحد، وترسيخ قيم المسؤولية والإتقان، والاستفادة من الخبرات المتراكمة، بما يسهم في إنجاح موسم الحج المقبل، وتحقيق أفضل مستويات الأداء في خدمة ضيوف الرحمن.

يذكر أن الإدارة أعلنت في 21 حزيران الماضي عودة جميع الحجاج السوريين إلى أرض الوطن سالمين بعد أدائهم مناسك الحج ‏لعام 1447هـ في أجواء اتسمت بالأمن والتنظيم والطمأنينة، منذ انطلاق الرحلات ‏حتى العودة من المشاعر المقدسة.‏

5958610539124559643 121 إدارة الحج والعمرة السورية تناقش تحضيراتها المبكرة لموسم حج 1448هـ
5958610539124559645 121 إدارة الحج والعمرة السورية تناقش تحضيراتها المبكرة لموسم حج 1448هـ
5958610539124559646 121 إدارة الحج والعمرة السورية تناقش تحضيراتها المبكرة لموسم حج 1448هـ
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