أكثر من 5 ملايين ليرة سورية جديدة تداولات سوق دمشق للأوراق المالية اليوم الإثنين

دمشق-سانا

تجاوزت تداولات سوق دمشق للأوراق المالية خلال جلسة اليوم الإثنين 5 ملايين و800 ألف ليرة سورية جديدة، بحجم تداول وصل إلى 291808 أسهم، وذلك وفقاً للنشرة اليومية الصادرة عنها.

وبنتيجة التداول ارتفعت أسهم بنوك قطر الوطني بنسبة 4.61 بالمئة مع تداول 28.587 سهماً بسعر 20.87 ليرة للسهم الواحد، وبنك بيمو السعودي الفرنسي بنسبة 4.96 بالمئة مع تداول 6.555 سهماً بقيمة 12.70 ليرة للسهم، والائتمان الأهلي بنسبة 3.64 بالمئة مع تداول 88.634 سهماً بقيمة 10.81 ليرات للسهم.

كما ارتفعت أسهم شركة إسمنت البادية بنسبة 0.53 بالمئة مع تداول 1.316 سهماً بقيمة 651.46 ليرة للسهم.

بينما انخفضت أسهم المصرف الدولي للتجارة والتمويل بنسبة 1.24 بالمئة مع تداول 67.261 سهماً بقيمة 15.09 ليرة للسهم، كما انخفضت أسهم شركتي الأهلية للنقل بنسبة 1.40 بالمئة ليغلق عند 141.89 ليرة، والأهلية للزيوت النباتية بنسبة0.51 ليغلق عند 338.21 ليرة.

ولم تشهد أسهم بنوك سوريا الدولي الإسلامي، والشام، والشرق، وفرنسبنك، وشهبا، والأردن، وسوريا والخليج، وشركات العقيلة للتأمين التكافلي، والسورية الوطنية للتأمين، والسورية الكويتية للتأمين، والاتحاد التعاوني للتأمين، والمجموعة المتحدة للنشر، وسيريتل، وإم تي إن سوريا، أي حركة تداول خلال جلسة اليوم.

وكانت تداولات سوق دمشق للأوراق المالية تجاوزت خلال جلسة يوم أمس الأحد 8 ملايين و478 ألف ليرة سورية جديدة، بحجم تداول وصل إلى 225190 سهماً، وذلك وفقاً للنشرة اليومية الصادرة عنها.