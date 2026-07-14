الوحدة يحقق فوزه الثاني على النواعير ويقترب من نهائي دوري السلة

photo 1 2026 07 14 23 42 24 الوحدة يحقق فوزه الثاني على النواعير ويقترب من نهائي دوري السلة

حماة-سانا

اقترب فريق الوحدة من بلوغ نهائي دوري كرة السلة للرجال، بعد تحقيقه فوزه الثاني على النواعير بنتيجة 90-73، في ‏المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء في صالة صالح علواني بحماة، ضمن منافسات الدور نصف النهائي “الفاينال 4”.‏

وفرض الوحدة أفضليته منذ بداية اللقاء، وأنهى النصف الأول متقدماً بفارق 26 نقطة وبنتيجة 60-34، قبل أن يحافظ على ‏تفوقه خلال الربعين الثالث والرابع، ويحسم المباراة بفارق 17 نقطة.‏

وبات الوحدة بحاجة إلى فوز واحد في المواجهة المقبلة لضمان تأهله رسمياً إلى الدور النهائي.‏

وكان الوحدة فاز في المباراة الأولى بين الفريقين بنتيجة 78-64.‏

photo 1 2026 07 14 23 42 19 الوحدة يحقق فوزه الثاني على النواعير ويقترب من نهائي دوري السلة
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