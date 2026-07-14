الوحدة يحقق فوزه الثاني على النواعير ويقترب من نهائي دوري السلة

حماة-سانا
اقترب فريق الوحدة من بلوغ نهائي دوري كرة السلة للرجال، بعد تحقيقه فوزه الثاني على النواعير بنتيجة 90-73، في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء في صالة صالح علواني بحماة، ضمن منافسات الدور نصف النهائي “الفاينال 4”.
وفرض الوحدة أفضليته منذ بداية اللقاء، وأنهى النصف الأول متقدماً بفارق 26 نقطة وبنتيجة 60-34، قبل أن يحافظ على تفوقه خلال الربعين الثالث والرابع، ويحسم المباراة بفارق 17 نقطة.
وبات الوحدة بحاجة إلى فوز واحد في المواجهة المقبلة لضمان تأهله رسمياً إلى الدور النهائي.
وكان الوحدة فاز في المباراة الأولى بين الفريقين بنتيجة 78-64.