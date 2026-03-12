تنظيم 535 ضبطاً تموينياً بحق فعاليات مخالفة بريف دمشق

ريف دمشق-سانا

نظمت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظة ريف دمشق، 535 ضبطاً تموينياً بحق الفعاليات التجارية المخالفة من الثالث من الشهر الجاري، ولغاية العاشر منه، وذلك خلال جولات رقابية شملت مختلف أسواق المحافظة.

وذكرت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق، عبر صفحتها على فيسبوك، اليوم الخميس أنه تم تسيير 125 دورية تموينية في مختلف مناطق المحافظة، قامت بتنظيم 535 ضبطاً بمخالفات متنوعة، إضافة إلى سحب 63 عينات من مواد غذائية، وغير غذائية من المواد المطروحة بالأسواق للتأكد من سلامتها، ومطابقتها للمواصفات القياسية السورية.

وأكدت المديرية أنه تمت زيارة 1162 فعالية تجارية منها 61 معملاً، وذلك بهدف مراقبة الأسعار وضبط المخالفات، والتأكد من التزام الفعاليات التجارية بتوفير المواد الأساسية للمواطنين.

وأشارت المديرية إلى أنه تمت معالجة 21 شكوى مقدمة من المواطنين لارتكابها مخالفات تتعلق بالبيع بسعر زائد، وعدم الإعلان عن السعر، مشددةً على أن المديرية مستمرة بتشديد الرقابة لمنع الاحتكار، والغش، واتخاذ العقوبات الرادعة بحق المخالفين.

وكانت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق، نظمت أكثر من 925 ضبطاً تموينياً بحق الفعاليات التجارية المخالفة خلال النصف الثاني من شباط الماضي، وذلك خلال جولات رقابية شملت مختلف الأسواق بالمحافظة.