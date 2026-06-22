انخفاض الاحتياطي الاستراتيجي الأمريكي من النفط إلى أدنى مستوى منذ عام 1983‏

واشنطن-سانا
أظهرت بيانات صادرة عن وزارة الطاقة الأمريكية أن مخزونات النفط الخام في الاحتياطي البترولي الاستراتيجي للولايات المتحدة تراجعت إلى 331.2 مليون برميل، مسجلة أدنى مستوى لها منذ حزيران عام 1983.
وذكرت رويترز أن المخزونات في الاحتياطي الحكومي المخصص لحالات الطوارئ انخفضت بمقدار 9.05 ملايين برميل، في ثالث أكبر تراجع مسجل في تاريخ هذا الاحتياطي.
ويأتي هذا الانخفاض في إطار تنفيذ خطة أمريكية لسحب 172 مليون برميل من الاحتياطي الاستراتيجي، في خطوة أسهمت في تقليص حجم المخزونات إلى أدنى مستوياتها منذ أكثر من أربعة عقود.
وكانت بيانات وزارة الطاقة الأمريكية أظهرت الإثنين الماضي، انخفاض مخزونات النفط الخام في الاحتياطي البترولي الاستراتيجي الأمريكي إلى 340.3 مليون برميل، وهو أدنى مستوى له منذ عام 1983.
ويُعد الاحتياطي البترولي الاستراتيجي الأمريكي أكبر مخزون حكومي للنفط الخام في العالم، ويُستخدم لتعزيز أمن الطاقة ومواجهة حالات الطوارئ واضطرابات الإمدادات.