انخفاض الاحتياطي الاستراتيجي الأمريكي من النفط إلى أدنى مستوى منذ عام 1983‏

واشنطن-سانا‏

أظهرت بيانات صادرة عن وزارة الطاقة الأمريكية أن مخزونات النفط الخام في ‏الاحتياطي البترولي الاستراتيجي للولايات المتحدة تراجعت إلى 331.2 مليون برميل، ‏مسجلة أدنى مستوى لها منذ حزيران عام 1983‎.

وذكرت رويترز أن المخزونات في الاحتياطي الحكومي المخصص لحالات الطوارئ ‏انخفضت بمقدار 9.05 ملايين برميل، في ثالث أكبر تراجع مسجل في تاريخ هذا ‏الاحتياطي‎.‎

ويأتي هذا الانخفاض في إطار تنفيذ خطة أمريكية لسحب 172 مليون برميل من ‏الاحتياطي الاستراتيجي، في خطوة أسهمت في تقليص حجم المخزونات إلى أدنى ‏مستوياتها منذ أكثر من أربعة عقود‎.‎

وكانت بيانات وزارة الطاقة الأمريكية أظهرت الإثنين الماضي، انخفاض مخزونات النفط ‏الخام في الاحتياطي البترولي الاستراتيجي الأمريكي إلى 340.3 مليون برميل، وهو أدنى ‏مستوى له منذ عام 1983‎.

ويُعد الاحتياطي البترولي الاستراتيجي الأمريكي أكبر مخزون حكومي للنفط الخام في ‏العالم، ويُستخدم لتعزيز أمن الطاقة ومواجهة حالات الطوارئ واضطرابات الإمدادات‎.‎