انخفاض أسعار الذهب 100 ليرة في السوق السورية

دمشق-سانا

انخفضت أسعار الذهب في السوق السورية اليوم الأحد، بمقدار 100 ليرة للغرام الواحد من عيار 21 قيراطاً، مقارنةً بالسعر الذي سجله أمس السبت، البالغ 16850 ليرة، وفقاً لقيمة العملة السورية الجديدة.

وحسب النشرة الصادرة عن جمعية الصاغة، فإن سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً بلغ 16750 ليرة مبيعاً، و16400 ليرة شراءً، في حين بلغ سعر غرام الذهب عيار 18 قيراطاً، 14350 ليرة مبيعاً، و14 ألف ليرة شراءً.

وشددت الجمعية على ضرورة الالتزام بالتسعيرة، ووضعها بشكل واضح على واجهة المحل.

وتعمل الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة في سوريا من خلال جمعيات الصاغة التابعة لها، على ضبط السوق المحلية عبر إصدار التسعيرة يومياً، ومتابعة التزام محال الصاغة بها، بما يسهم في استقرار السوق، ومنع التلاعب بالأسعار.