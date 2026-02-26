صناعة دمشق وريفها تبحث مع وفد صناعي تركي فرص الاستثمار في قطاع إعادة الإعمار

دمشق-سانا

بحث رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها محمد أيمن المولوي، مع وفد من غرفة صناعة أورفا التركية، برئاسة علي ياتيم عضو مجلس إدارة الغرفة، فرص الاستثمار في قطاع إعادة الإعمار، ولا سيما في مجال صناعة الإسمنت والمواد الإنشائية.

وتركز النقاش حول أهمية إعادة تشغيل وتطوير منشآت الإسمنت في سوريا، لما تمتلكه من مواد خام متوفرة بشكل كبير، ما يجعل الاستثمار في هذا القطاع واحداً من أفضل الفرص المتاحة.

وأكد المولوي خلال الاجتماع الذي عقد اليوم الخميس، في مبنى الغرفة، استعدادها لتسخير كل إمكانياتها لدعم المستثمرين الراغبين في إطلاق مشاريع استراتيجية في سوريا، مشيراً إلى أهمية الاستفادة من الخبرات التركية في تطوير القطاع الصناعي.

من جهته، أوضح نائب رئيس الغرفة غسان الكسم، أن الغرفة تؤدي دوراً محورياً كحلقة وصل بين المستثمر والجهات الحكومية والوزارات المعنية، بهدف تذليل العقبات وتقديم المعلومات والبيانات اللازمة لبدء المشاريع.

واتفق الجانبان على استمرار التواصل وتبادل البيانات الفنية لمتابعة تطورات العروض الاستثمارية المقدمة، مع التأكيد على تقديم كامل الدفع والزخم لكل المشاريع لتصبح مشاريع رائدة في مجال الإسمنت.

وتأتي هذه المباحثات في وقت تشهد فيه سوريا حراكاً اقتصادياً واستثمارياً واسعاً في قطاع الصناعات الإنشائية، ولا سيما في مجال الإسمنت الذي يعد ركيزة أساسية لجهود إعادة الإعمار والتعافي.