وصول أول شحنة من أشجار الزينة الإيطالية بشكل مباشر إلى سوريا منذ 2011‏

IMG 20260606 WA0046 وصول أول شحنة من أشجار الزينة الإيطالية بشكل مباشر إلى سوريا منذ 2011‏

دمشق-سانا‏

وصلت إلى سوريا اليوم السبت أول شحنة من أشجار وشجيرات الزينة الإيطالية ‏بشكل مباشر منذ عام 2011.‏

وأوضح رئيس غرفة زراعة دمشق وريفها، محمد جنن، في تصريح لـ سانا، أن ‏وصول هذه الشحنة يأتي ترجمة عملية للتعاون السوري الإيطالي في المجالين ‏الزراعي ‏والتجاري، لافتاً إلى أنه من المنتظر أن تتبعها شحنات ومشاريع تعاون ‏أخرى خلال الفترة المقبلة.‏

ونوه جنن بجهود وزارة الزراعة والهيئة العامة للمنافذ والجمارك في تذليل ‏العقبات وتسهيل وصول الشحنة، بما يفتح آفاقاً جديدة للتعاون وتبادل الخبرات ‏والعلاقات الزراعية والتجارية بين البلدين.‏

IMG 20260606 WA0059 وصول أول شحنة من أشجار الزينة الإيطالية بشكل مباشر إلى سوريا منذ 2011‏

وأكد جنن أن وصول هذه الشحنة لا يقتصر على كونه عملية استيراد فحسب، بل ‏يمثل بداية لمسار جديد من التعاون يسهم في دعم القطاع الزراعي، وتطوير قطاع ‏المشاتل، وإعادة إحياء المساحات الخضراء في سوريا ضمن جهود إعادة الإعمار ‏واستعادة الغطاء النباتي والجمال الطبيعي الذي تضرر خلال السنوات السابقة نتيجة ‏قصف النظام البائد.‏

وكانت غرفة زراعة دمشق وريفها بحثت مع السفير الإيطالي في دمشق ستيفانو ‏رافانيان في السابع من الشهر الماضي، سبل تعزيز التعاون الفني والزراعي، ‏وآليات تنشيط حركة تصدير المنتجات الزراعية بين البلدين.‏

IMG 20260606 WA0062 وصول أول شحنة من أشجار الزينة الإيطالية بشكل مباشر إلى سوريا منذ 2011‏
IMG 20260606 WA0063 وصول أول شحنة من أشجار الزينة الإيطالية بشكل مباشر إلى سوريا منذ 2011‏
IMG 20260606 WA0064 وصول أول شحنة من أشجار الزينة الإيطالية بشكل مباشر إلى سوريا منذ 2011‏
IMG 20260606 WA0066 وصول أول شحنة من أشجار الزينة الإيطالية بشكل مباشر إلى سوريا منذ 2011‏
IMG 20260606 WA0067 وصول أول شحنة من أشجار الزينة الإيطالية بشكل مباشر إلى سوريا منذ 2011‏
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