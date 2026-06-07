وصول أول شحنة من أشجار الزينة الإيطالية بشكل مباشر إلى سوريا منذ 2011‏

دمشق-سانا‏

وصلت إلى سوريا اليوم السبت أول شحنة من أشجار وشجيرات الزينة الإيطالية ‏بشكل مباشر منذ عام 2011.‏

وأوضح رئيس غرفة زراعة دمشق وريفها، محمد جنن، في تصريح لـ سانا، أن ‏وصول هذه الشحنة يأتي ترجمة عملية للتعاون السوري الإيطالي في المجالين ‏الزراعي ‏والتجاري، لافتاً إلى أنه من المنتظر أن تتبعها شحنات ومشاريع تعاون ‏أخرى خلال الفترة المقبلة.‏

ونوه جنن بجهود وزارة الزراعة والهيئة العامة للمنافذ والجمارك في تذليل ‏العقبات وتسهيل وصول الشحنة، بما يفتح آفاقاً جديدة للتعاون وتبادل الخبرات ‏والعلاقات الزراعية والتجارية بين البلدين.‏

وأكد جنن أن وصول هذه الشحنة لا يقتصر على كونه عملية استيراد فحسب، بل ‏يمثل بداية لمسار جديد من التعاون يسهم في دعم القطاع الزراعي، وتطوير قطاع ‏المشاتل، وإعادة إحياء المساحات الخضراء في سوريا ضمن جهود إعادة الإعمار ‏واستعادة الغطاء النباتي والجمال الطبيعي الذي تضرر خلال السنوات السابقة نتيجة ‏قصف النظام البائد.‏

وكانت غرفة زراعة دمشق وريفها بحثت مع السفير الإيطالي في دمشق ستيفانو ‏رافانيان في السابع من الشهر الماضي، سبل تعزيز التعاون الفني والزراعي، ‏وآليات تنشيط حركة تصدير المنتجات الزراعية بين البلدين.‏