وصول أول شحنة من أشجار الزينة الإيطالية بشكل مباشر إلى سوريا منذ 2011‏

دمشق-سانا
وصلت إلى سوريا اليوم السبت أول شحنة من أشجار وشجيرات الزينة الإيطالية بشكل مباشر منذ عام 2011.
وأوضح رئيس غرفة زراعة دمشق وريفها، محمد جنن، في تصريح لـ سانا، أن وصول هذه الشحنة يأتي ترجمة عملية للتعاون السوري الإيطالي في المجالين الزراعي والتجاري، لافتاً إلى أنه من المنتظر أن تتبعها شحنات ومشاريع تعاون أخرى خلال الفترة المقبلة.
ونوه جنن بجهود وزارة الزراعة والهيئة العامة للمنافذ والجمارك في تذليل العقبات وتسهيل وصول الشحنة، بما يفتح آفاقاً جديدة للتعاون وتبادل الخبرات والعلاقات الزراعية والتجارية بين البلدين.
وأكد جنن أن وصول هذه الشحنة لا يقتصر على كونه عملية استيراد فحسب، بل يمثل بداية لمسار جديد من التعاون يسهم في دعم القطاع الزراعي، وتطوير قطاع المشاتل، وإعادة إحياء المساحات الخضراء في سوريا ضمن جهود إعادة الإعمار واستعادة الغطاء النباتي والجمال الطبيعي الذي تضرر خلال السنوات السابقة نتيجة قصف النظام البائد.
وكانت غرفة زراعة دمشق وريفها بحثت مع السفير الإيطالي في دمشق ستيفانو رافانيان في السابع من الشهر الماضي، سبل تعزيز التعاون الفني والزراعي، وآليات تنشيط حركة تصدير المنتجات الزراعية بين البلدين.